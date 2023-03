Herdenkingsmis voor tieners Tessa en Lizzie die stierven in brand

Een jaar geleden werd Le Bizet, het Komense gehucht, getroffen door een gruwelijk drama. Tessa en Lizzie, twee bruisende tieners, lieten het leven in gruwelijke brand. Komend weekend wordt een herdenkingsmis georganiseerd.

“Een nachtmerrie die geen einde kent.” Ouders, familie, vrienden en bij verlenging een volledige gemeenschap dragen nog steeds de sporen van de afschuwelijke gebeurtenissen die dag. Op 2 april 2022 werden de hulpdiensten naar de Duribreustraat geroepen, nadat er brand was uitgebroken in een woning.

Ter plaatse krijgen ze van zowel de ouders als buren te horen dat Tessa (12) en Lizzie (10) nog steeds in de brandende woning zitten. De brandweer zet alles op alles om de twee kinderen te redden maar worden geconfronteerd met een regelrecht hindernissenparcours. Eenmaal ze hun kamer kunnen bereiken, een ruimte op de zolderverdieping, treffen ze er de levenloze lichamen aan.

Golf van solidariteit

In de nasleep van de feiten trekt een ware golf van solidariteit over Le Bizet. Zowel jong als oud zijn aangegrepen door dit onmenselijke verlies. “Zo jong, zo onschuldig, niet te vatten”, was de teneur in de straten van een gehucht in rouw.

De school waar beide kinderen les volgden, organiseerde een witte mars om hen te herdenken. Het werd een stoet waarbij de emoties onmogelijk te verbergen waren. “Tessa was mijn beste vriendin en nu heb ik enkel nog een lege stoel als herinnering”, liet klasgenootje Kimberly horen tijdens een toespraak. De tranen werden er de vrije loop gelaten.

Vraagtekens

In de nasleep van de feiten startte het parket ook een grondig onderzoek, in de hoop een antwoord te kunnen bieden op die ene vraag die iedereen zich stelde. Hoe kon dit in hemelsnaam gebeuren? De piste van een elektrisch probleem stak al snel de kop op, al wil het gerecht tot op heden nog steeds geen uitspraken doen. Het dossier is nog steeds hangende en niemand wil op de zaken vooruit lopen.

Toch werd al snel duidelijk dat de levensomstandigheden van de familie, compleet met een resem aan grote honden, op het randje van het onmogelijke balanceerde. De familie kreeg een nieuw onderdak aangeboden en de honden werden allemaal in beslag genomen. Ondertussen keerden de viervoeters al terug naar hun baasjes maar de vele vraagtekens blijven.

Teneinde de herinnering aan Tessa en Lizzie levendig te houden organiseren de ouders, ondertussen voorzien van een herdenkingstattoo, een misviering. Deze vindt plaats op zaterdag 1 april in de Sint-Andrékerk van Le Bizet.