Herdenkingsfietstocht voor overleden echtgenote en mama Tine uit Waregem: “Dit evenement had ze zeker gewild”

Zondag staat het evenement Fietsen met gOESTINgE op het programma in Desselgem. Geert Coussement en zijn kinderen organiseren een herdenkingsfietstocht voor hun echtgenote en mama Tine Lavaert (52), die in maart vorig jaar stierf. “Tine reed graag met de fiets en was zelf aangesloten bij de vrouwelijke afdeling van de Desselgemse wielertoeristen.”

Na een vakantie zakte Tine ineen op de luchthaven van Lissabon, als gevolg van een trombose. Ze werd meteen gerepatrieerd naar ons land en na een verblijf in het UZ Gent ontwaakte ze drie maanden later in het AZ Delta in Roeselare. Nadien ging het opnieuw bergaf en uiteindelijk werd een longontsteking haar fataal. Een gepast afscheid kon in tijden van corona niet.

“Op het moment van haar begrafenis mochten er maar vijftien mensen binnen in de kerk”, vertelt Geert Coussement, haar man. “Dat was jammer, want Tine had een groot netwerk. We mochten wel een afscheidsmoment met 50 man organiseren in onze tuin. Net gepast voor de intieme kring van de familie.”

Wielerliefhebster

Het is voor de eerste keer dat het wielerevenement georganiseerd wordt. De opbrengsten gaan integraal naar de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker. “We vroegen ons af hoe we Tine konden herdenken”, zegt Geert Coussement.

“Eigenlijk zijn we vrij snel tot het voorstel gekomen om een fietstocht te organiseren, want Tine reed zelf graag met de fiets en was aangesloten bij de vrouwelijke afdeling van de Desselgemse wielertoeristen. Samen met mij was ze ambassadeur voor Stad Waregem voor de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker. Zo’n evenement had ze zeker gewild.”

Er werden drie tochten uitgestippeld. De 25 kilometer is een gezinsfietstocht en gaat richting De Gavers. De 50 kilometer is wat pittiger en zoekt de banen van Zwevegem en Bellegem op; de 90 kilometer is een voor wielertoeristen.

“De kinderen uit de stedelijke basisschool van Desselgem zullen ook meefietsten. Tine gaf meer dan 25 jaar les in deze school. Hopelijk krijgen we goed weer, want dan kunnen de mensen ook nog wat blijven drinken op het terras van OC De Coorenaar.”

Vervolg?

Of het evenement een vervolg kent is nog niet zeker. “We zullen zien hoe het zondag voor de eerste maal verloopt en wat het resultaat is”, vertelt Geert.

“Er hebben zich nu al meer dan 100 mensen ingeschreven en we denken dat dat cijfer verdubbeld zal worden, want ter plaatse inschrijven kan ook nog. Ik hoop op positieve reacties waar mensen een babbeltje kunnen slaan met elkaar.”

(EC)