Herdenking Leieslag, één van de bloedigste episodes uit de geschiedenis van Kuurne

Op 10 mei 1940 viel het Duitse leger België binnen. Wat volgde was een razendsnelle opmars van de Duitsers die 18 dagen duurde. Tijdens deze Achttiendaagse Veldtocht drongen de Duitsers alsmaar dieper België binnen tot ze op vrijdag 24 mei 1940 in Kuurne aan de oevers van de Leie stonden.

Het Twaalfde Linieregiment verschanste zich achter de Leie maar ze konden de Duitsers ondanks hevig verzet niet tot stilstand brengen. De Belgische soldaten vochten voor elke meter grond. De balans was verschrikkelijk: er sneuvelden 140 Belgische militairen op Kuurnse grond, bijna 100 huizen werden volledig vernield en 125 huizen werden zwaar beschadigd. Officieel heeft de Leieslag geduurd tot 28 mei, dat wil zeggen tijdens de laatste vier dagen van de Achttiendaagse veldtocht.

In 1947 vond de eerste officiële herdenking van de ‘Slag aan de Leie” plaats en er werd aan de Leie een monument opgericht. Elke jaar opnieuw herdenkt men daar deze Leiseslag. In 2016 bracht koning Filip zelf ook een officieel bezoek naar aanleiding van de 70ste herdenking van de Leieslag. Hij legde toen een bloemenkrans neer bij het Leiemonument.

Op woensdag 24 mei verenigden de gemeente Kuurne, het gemeentelijk Leieslagcomité Kuurne en het Bataljon 12de Linie zich opnieuw om deze gruwelijk veldslag te herdenken. Om 10 uur was er een herdenkingsviering in de Sint-Michielskerk Kuurne, voorgegaan door Erevicaris kanunnik Philip Debuyne en E.H. André Herman, zoon van Napoleon Herman die in de eerste uren van de Slag aan de Leie het leven verloor.

Daarna volgde de openingsceremonie met inplaatsstelling van het Vaandel op het Weggevoerdenplein, in aanwezigheid van het Bataljon 12de Linie en 13de Linie, zoals elk jaar opgeluisterd door de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht. Nadien was er een optocht en bloemenhulde aan het Leiemonument, gevolgd door een slotplechtigheid op het Weggevoerdenplein.

“Hier op deze plek waar we staan, lieten 147 soldaten hun leven”, zo begon burgemeester Francis Benoit zijn speech aan het Leiemonument. Hij verwelkomde het Bataljon 12de-13de Linie uit Spa in het Frans en dankte hen voor hun jarenlange vriendschap met de gemeente Kuurne. “Hier aan de Leie vochten mensen voor onze vrijheid. 83 jaar later staan we hier, ontredderd en vol vraagtekens. Maar met een duidelijke boodschap: de boodschap van hoop en vrede. Dit is waar deze dag, 24 mei over gaat. De kinderen van deze gemeente leren dat de boodschap van vrede van generatie naar generatie wordt overgemaakt. Deze week maakten vele kinderen kennis met de geschiedenis van Kuurne, zij leerden over de Leieslag en staan hier nu als erehaag. Vandaag staan we allen hier omdat we weten dat het niet voor niets is geweest. “N’oublions jamais! Jamais!” (ADM)