Herdenking Leieslag 24 mei 1940 opgeluisterd door de Koninklijke Muziekkapel van de Marine

Elk jaar opnieuw herdenkt Kuurne de gesneuvelden van de Leieslag in 1940. Het is 81 jaar geleden dat het 12de linieregiment van Spa een verbeten veldslag uitvocht aan de Leie in Kuurne. Er sneuvelden toen 147 soldaten van hun regiment. Kuurne heeft, uit dankbaarheid, altijd een speciale band met dit regiment behouden.

In juli 2021 kreeg de regio van Spa een stortvloed water te verwerken. Ook verschillende soldaten van het 12de-13de regiment hadden heel zware schade. De gemeente Kuurne heeft toen onmiddellijk de solidariteitsactie #kuurnehelpt opgezet samen met handelaars, verenigingen en de inwoners. De burgemeester kon op 17 december, in naam van alle inwoners, een bedrag van 23.500 euro schenken aan de getroffen soldaten.

Op dinsdag 24 mei was er, zoals elk jaar, eerst een viering in de Sint-Michielskerk, voorgegaan door E.H. André Herman, zoon van Napoleon Herman die in de eerste uren van de Slag aan de Leie het leven verloor. Daarna volgde een openingsceremonie op het Weggevoerdenplein, opgeluisterd door de Koninklijke Muziekkapel van de Marine. Dat was een bijzonder indrukwekkend moment.

Om 11.30 u was er dan een bloemenhulde aan het Leiemonument aan de Leie waar de veldslag plaatsvond en dit in aanwezigheid van de Vleugeladjudant van de Koning. Tenslotte was er een eerbetoon aan de gesneuvelde soldaten in de 12de Liniestraat en een slotplechtigheid op het Marktplein.

Minuut stilte

Vorige week waren er ook een aantal herdenkingswandelingen. ”Sinds een aantal jaren organiseert VZW Kuurns erfgoed Cuerna ‘Leieslagwandelingen’ voor kinderen van het vijfde en zesde leerjaar”, vertelt Remi Dejaeghere, voorzitter van Cuerna, “Op zes verschillende plaatsen werd aan de hand van foto’s, nog bestaande sporen en wapenuitrustingen uitleg gegeven aan de kinderen over deze memorabele Leieslag. De wandelingen begonnen aan het gemeentehuis en eindigden aan het Leiemonument bij het vredespad met een minuut stilte. Dit houdt, via de Kuurnse kinderen, de herinnering aan deze veldslag levendig.”

En op woensdag 25 mei bracht een detachement van het 12de-13de regiment op de Vlaskouter een kennismakingsdag om zo het leger dichter bij de bevolking te brengen. Er waren tal van activiteiten om de schoolgaande jeugd te laten proeven van de sfeer bij Defensie: meerijden met een pantservoertuig, een hindernissenparcours, camouflagetechnieken en zelfs een demonstratie hoe je gewonde kameraden in veiligheid brengt en verzorgt. Deze kennismakingsdag kon op veel bijval rekenen. De kinderen en ook de aanwezige volwassenen vonden dat het alleszins voor herhaling vatbaar is. (ADM)