Herdeningsplechtigheid aan Canadees Bevrijdingsmonument in Leke

Woensdag mocht men in Leke het British Columbia Regiment ontvangen op het Canadaplein bij het Canadees Bevrijdingsmonument.

Voorzitter van het Belgisch-Canadees Herdenkingscomité leidde de plechtigheid en heette iedereen welkom. Er waren kransen van de vzw België-Canada, van Stad Diksmuide, van de groep Vaderlandslievende verenigingen van Dikmsuide, van NSB Leke en van het Belgisch-Canadees Herdenkingscomité Leke. Na een minuut stilte werd de Act of Rememberance gebracht door een lid van de Canadese delegatie.

Piper

Toen was het de beurt aan de Lone Piper die het Lament speelde. Het Lament, korte naam voor Flowers of the Forest is een melodie die traditioneel wordt gespeeld door één enkele doedelzakspeler bij herdenking. Even later volgde een receptie in OC Lecca.