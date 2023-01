“Herbekijk kerstmarkt met zwarte containers”

Dirk Vanhegen, voorzitter van het Brugs Handelscentrum, maakt de balans op van zes weken Wintergloed. “De kerstmarkt was een groot succes, maar de Bruggelingen hebben het nog altijd moeilijk met die zwarte containers. Naar de volgende editie toe zou dat toch eens mogen herbekeken worden.”

“Toen we in mei-juni met de voorbereidingen voor de kerstmarkt bezig waren, was er toch wat ongerustheid omdat de inschrijvingen voor een stand niet echt vlot liepen. Maar naarmate november naderde, vlotte het wel, hoewel we uiteindelijk toch zo’n tien units minder konden verhuren dan gebruikelijk”, zegt de voorzitter van het Brugs Handelscentrum, de vereniging die de kerstmarkt organiseert.

“Wat we niet hadden verwacht, is dat de kerstmarkt zo’n vliegende start zou nemen. Op weekdagen was het vaak nog drukker dan tijdens de laatste editie vóór corona. Dat komt voor een groot stuk door de Britten, die massaal terug zijn.”

“Ook de weekends dichter bij Kerstmis en Nieuwjaar waren erg druk, met dagen waarop er wel 50.000 mensen in de binnenstad waren. Ik hoor ook van de standhouders dat, ondanks de energie- en andere crisissen, het bestedingspatroon zeker niet gezakt is. Het ziet ernaar uit dat we voor de volgende editie opnieuw naar een volledige bezetting gaan, met een 90-tal standjes.”

Toch zou Vanhegen graag nog een wijziging zien: in de timing. “De week na Nieuwjaar gaat het bezoekersaantal erg achteruit. Stad Brugge legt die de periode vast, maar mocht je het aan de standhouders vragen, dan zouden ze na Nieuwjaar liefst direct stoppen, en een week vroeger starten. Maar ik heb er wel begrip voor dat Brugge liever de hele kerstvakantie meeneemt.”

Bar aan schaatspiste

En dan zijn er nog de zwarte containers. Vanhegen heeft zich in die kwestie altijd eerder gematigd opgesteld, maar constateert dat het een heikele zaak blijft: “Niet zozeer de toeristen, maar de Bruggelingen blijven het moeilijk hebben met die zwarte metalen kerstunits. ‘s Avonds, als alles mooi verlicht is, is dat niet zo’n probleem, maar overdag komt dat inderdaad niet zo fraai over.”

“Wat ik niet goed begrijp: de bar bij de schaatspiste in het Minnewaterpark is ook door Brugge Plus ingericht, en daar wordt gebruikgemaakt van warme houten constructies. Waarom kan dat dan niet op de Markt en het Simon Stevinplein? Voor de volgende editie moet daarover nog eens goed nagedacht worden.”

