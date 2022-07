Heraanleg wijk Kroonhove gevierd

De Anjer-, Iris-, Jasmijn- en Leliestraat in de wijk Kroonhove werden ingehuldigd en samen met de fanfare van Steenbrugge ook feestelijk ingewandeld.

De wijk Kroonhove werd destijds aangelegd met brede straten waar de auto als belangrijkste element in het straatbeeld aanwezig was en waar groenbeplantingen enkel met sproeistoffen onderhouden konden worden. Nu is dit straatbeeld niet meer wenselijk en drong een herinrichting volgens de huidige en toekomstige noden zich op. De opmaak van het opwaarderingsplan is gebeurd in nauw overleg met de bewoners. Er waren meerdere wandelingen en overlegmomenten met de wijk om te luisteren naar elkaars noden en wensen. Ter ondersteuning werd voor de opmaak van het plan beroep gedaan op de expertise van NERO-architectuur en stedenbouw en landschapsarchitect Denis Dujardin.

Met de herinrichting van de Anjer-, Iris-, Jasmijn- en Leliestraat werd de auto meer naar de achtergrond verbannen en is er veel aandacht besteed aan waterinspijpeling. De opritten naar de woningen werden niet meer over de volledige breedte in gesloten verharding gelegd, maar in klinkers met verbrede voeg waarin water kan insijpelen. De voetpaden hebben nu veel meer gebruikscomfort en zijn voldoende breed en vrij van obstakels.

Het kruispunt Anjerstraat/Irisstraat werd heraangelegd als een zogenaamd karrenspoor in beton, met grasbetontegels tussen de betonnen rijstroken. Hiermee werd de verharding gehalveerd en wordt de waterinfiltratie verdubbeld, zonder het gebruikscomfort en het esthetische aspect uit het oog te verliezen. Er werd kleur in het straatbeeld gebracht doorbijvriendelijke bloemen en planten te voorzien. Het brede en rechtlijnige wegbeeld werd gebroken door de aanplant van bomen en aanleg van wegversmallingen. De maximum toegelaten snelheid in de wijk is verlaagd naar 30 km/uur. De Leliestraat als hoofdstraat kreeg aan één kant van de weg een voetpad, de andere kant werd vervangen door een graszone.

Volgende fase

In een volgende fase worden de doodlopende delen van Jasmijn- en Leliestraat heraangelegd als leef- en speelstraten. Ook de rest van Anjer- en Irisstraat moeten nog heraangelegd worden en de centrale groenzone wordt bekeken met speciale aandacht voor de waterbeheersing. De timing van deze werken is nog niet bekend.

“Met de afwerking van fase 1 werd wijk Kroonhove omgevormd tot een duurzamere woonwijk met meer ruimte voor water, groen en trager verkeer. Een win voor de natuur en een win voor de bewoners. De herinrichting van het kruispunt Anjer- en Irisstraat als een karrespoor in beton is een gedurfde, maar toekomstgerichte keuze. De omvorming is een voorbeeld voor heel wat verkavelingen in Vlaanderen”, zegt burgemeester Jan de Keyser. De heraanleg van het kruispunt werd uitgevoerd door aannemer Jozef Vanden Buverie & Co. Alle andere werken werden uitgevoerd door de gemeentelijke diensten.

(GS)