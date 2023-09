Heraanleg Sint-Jorisstraat in Brugge duurt nog wat langer

Net nu de Stad Brugge triomfantelijk het einde van de werken in de Sint-Jorisstraat aankondigt, ligt het kruispunt van de Vlamingstraat met de Academiestraat opnieuw open. Met gemengde gevoelens wachten de bewoners de heropening van hun straten af. “Hopelijk wordt het hier niet opnieuw een autosnelweg”, zuchten Marleen Ryelandt en Kris Derous.

Tenzij de weergoden vertoornd zijn op Brugge, eindigt de heraanleg van de Vlamingstraat, de Sint-Jorisstraat en de Vlamingdam op 9 oktober. De laatste fase van de werken, die op 17 januari 2022 begon, is ingezet: de aannemer werkt tot 30 september de trottoirs en de rijbaan verder af in de Sint-Jorisstraat, tussen de Klaverstraat en de Sint-Clarastraat.

Er zijn nog twee late klussen bij gekomen: in de Vlamingdam zal een aannemer op 25 en 26 september een mobiele torenkraan opstellen en tot 9 oktober is het kruispunt aan café De Monk afgesloten: er zijn rioleringswerken tussen de heraangelegde Vlamingstraat en de Academiestraat. Bovendien moet een deeltje van de Sint-Jorisstraat, nabij de Vlamingbrug, nog een nieuw wegdek krijgen.

Klinkers

Buurtbewoner Kris Derous ziet de werken met lede ogen aan: “In de Vlamingstraat heeft de aannemer de nieuwe klinkers al moeten wegnemen en vervangen. De arbeiders hadden ze fout gevoegd, er moesten specialisten uit Portugal opgetrommeld worden om ze goed te leggen.”

Uiteraard zijn Kris Derous en zijn buurvrouw Marleen Ryelandt blij met de heraanleg van hun straten: “Maar we houden ons hart vast, we hopen dat de Sint-Jorisstraat en de Vlamingdam niet opnieuw een autosnelweg worden. In het verleden raasden hier vooral ‘s nachts auto’s aan zeer hoge snelheden voorbij.”

“De politie heeft indertijd een waarschuwend elektronisch bord geplaatst, maar naar ons weten werd er nauwelijks geverbaliseerd. Er passeerden hier blijkbaar te veel belangrijke personen. Het blijft een lang stuk rechte weg, een vluchtheuveltje zal laagvliegers niet tegenhouden. De rijbaan is wel wat versmald, maar de bredere voetpaden zijn niet meer verhoogd. Het gemengd verkeer blijft gevaarlijk.”

400 bussen per dag

Voor de werken daverden er 400 bussen per dag door de Sint-Jorisstraat. Met kraken in de gevels als gevolg. Marleen Ryelandt stelt: “Uit colère hebben we zelfs met enkele buren eventjes de straat geblokkeerd, zodat de bussen niet meer door konden. Die zorgden voor een immens lawaai omdat ze over een stalen plaat over een zinkgat reden. De agenten dreigden ermee om ons op te pakken, maar toonden uiteindelijk begrip voor onze slaapproblemen…”

Kris Derous vervolgt: “Buurman Piet heeft ellenlange discussies over de verantwoordelijkheid moeten voeren met De Lijn, de Stad en de aannemer van de werken. Want ze zijn tijdens de heraanleg van de straat ook wild tekeer gegaan. Bij mijn buurvrouw Maddie zijn er twee panelen blauwsteen gekraakt. Ze weet niet wat te doen, haar man, die fel ageerde tegen de bussen én de brute werken, is onverwachts overleden.”

Dure hoofdtelefoon

Marleen Ryelandt kocht een dure hoofdtelefoon die achtergrondgeluiden weg filtert om te kunnen lezen en slapen tijdens de werken: “Het was een rommelige werf. Vlak bij ons huis werd een twee meter diepe put gemaakt, de zijgevel van onze buurman begon te kantelen!”

“Af en toe werd het me te gortig en heb ik de politie opgebeld, toen onze straten zelfs niet meer met de fiets bereikbaar waren. Er gold lange tijd een parkeerverbod in de aanpalende straten. Dat begrijp je toch niet? Het leverde mij drie parkeerbonnen op. Ook de bewegwijzering liep mank tijden de werken.”

Nieuw bussenplan

Door de invoering van het nieuw bussenplan zal De Lijn de Sint-Jorisstraat niet meer bedienen. Kris Derous stelt: “Er is alleen de centrumshuttle, vooral voor de studenten van Howest. Wie dringend naar het AZ Sint-Jan moet, neemt best een taxi.

Het alternatief is naar de Scheepsdalebrug of ‘t Zand stappen! Het noordwesten van Brugge wordt nu, met uitzondering van Christus-Koning, stiefmoederlijk bedeeld door De Lijn. Maar ja, we klagen niet. We willen zeker niet terug naar 400 bussen per dag.”

Zullen de buurtbewoners samen met vertegenwoordigers van de Stad Brugge het glas heffen op de heraanleg? Marleen en Kris zijn formeel: “We zullen zelf wel een feestje bouwen, zonder leden van het college. Straks starten er werken in de Ezelstraat. We houden ons hart vast.”