Heraanleg fietspad van Ieper tot Geluwe start begin volgend jaar in Ieper

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt het fietspad langs de Meenseweg (N8) in Ieper, de Menenstraat in Zonnebeke en langs de Grote Ieperbaan (N8) in Geluwe. De werken verlopen in fases en vinden een aanvang op 8 januari in Ieper.

Het fietspad wordt vernieuwd van aan de rotonde met de Zuiderring (N37) in Ieper tot aan de bebouwde kom van Geluwe, in Wervik, over een afstand van zo’n 11 kilometer. De bedoeling is het betonnen fietspad aan beide zijden van de weg te vervangen door een fietspad in asfalt. Het fietspad wordt 2 meter breed.

Eenrichtingsverkeer

De werken vinden plaats in twee zones tussen Ieper en Geluwe. In zone 1 worden de werken uitgevoerd op de Ieperstraat, tussen de bebouwde kom van Geluwe en de bebouwde kom van Geluveld. In zone 2 wordt gewerkt van de Menenstraat (N8) aan de kruising met de Neerstraat tot aan de Meenseweg (N8), de rotonde met de Zuiderring. Vanaf 8 januari worden de fietspaden heraangelegd op de Meenseweg (N8), tussen de Zuiderring en de gemeentegrens Geluveld.

Tijdens deze werken zal éénrichtingsverkeer worden toegepast, met verplichte rijrichting van Zuiderring naar Geluveld toe voor gemotoriseerd verkeer. Voor de andere rijrichting wordt een omleiding voorzien via de A19. Fietsers blijven in beide rijrichtingen toegelaten. De fietspaden in de bebouwde kom van Geluveld, in Zonnebeke, worden niet vernieuwd. Deze fietspaden zijn nog in goede staat en werden recenter aangelegd. Volgens de huidige planning zullen de werken aan de fietspaden een jaar duren.