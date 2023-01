Heraanleg duingebied en dierenparkje van start in Wenduine

In Wenduine wordt het stuk duinen tussen de Koninklijke Baan, de Leopold II-laan en de Rotonde opgewaardeerd. Ook het dierenparkje en de parking worden heringericht. De werken gaan volgende week van start, het duingebied en de parking zullen tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk zijn.

De aannemer start met het verwijderen van invasieve uitheemse beplanting zoals rimpelroos, daarna wordt het wandelpad in de duinen heraangelegd in kleiklinkers waardoor het beter toegankelijk zal zijn voor rol- en kinderwagens. Er komt ook een nieuw uitkijkpunt in cortenstaal waar wandelaars gaan kunnen genieten van zicht op zee, duinen en duinbossen. In een tweede fase wordt de parking bij Park Lange heraangelegd. Daar komen meer dan twintig extra parkeerplaatsen, drie laadpunten voor elektrische voertuigen en fietsenstallingen. Ook het fietspad dat over de parking loopt en de Leopold II-laan met de Koninklijke Baan verbindt, wordt opnieuw aangelegd.

Beeld Benjamin

Het dierenparkje tussen de Leopold II-laan, Park- en Ringlaan krijgt een make-over als buurtpark. Het wordt een recreatieve zone voor alle leeftijden, met een petanquebaan, bankjes en speeltoestellen. Het beeld ‘Benjamin’ ten slotte, dat door de gemeente werd aangekocht in het kader van de Kunsttriënnale Beaufort, krijgt in het nieuwe buurtparkje een nieuwe, definitieve stek.

Burgemeester Wilfried Vandaele: “Het gebied is eigendom van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). Het gaat dus om een gezamenlijk project van de Vlaamse overheid en de gemeente De Haan, waarvan de gemeente slechts iets meer dan een vijfde moet bijdragen. Wij zijn de Vlaamse overheid dan ook bijzonder dankbaar voor deze goede samenwerking.”

Start op 24 januari

Komende maandag start de aannemer met de nodige voorbereidingen om de werf in te richten, de eigenlijke werken gaan op dinsdag 24 januari van start. Het duingebied wordt tijdens de werkzaamheden om veiligheidsredenen afgesloten voor alle gebruikers, ook voor wandelaars. Ook de parking bij Park Lange wordt afgesloten tot halfweg juli. Verder zijn er in de eerste fase geen extra verkeersmaatregelen van kracht.