Heraanleg blindengeleidenpad aan paviljoen Duits militaire begraafplaats in Hooglede zal 50.000 euro kosten: “Dit is belachelijk”

Er is heel wat te doen rond het blindengeleidenpad aan het onthaalpaviljoen aan de Duitse militaire begraafplaats in Hooglede. Hoewel er helemaal niks mis is met het pad, moet het toch verwijderd worden. De reden: het pad ligt volgens het kunstenaarsduo Gijs Van Vaerenbergh op de verkeerde plaats waardoor het kunstwerk ‘gebroken land’ niet helemaal tot haar recht komt. Een absurd stukje kafka dat de belastingbetaler zo’n 50.000 euro zal kosten.

De aanleg van een blindengeleidenpad was destijds verplicht om als gemeente aanspraak te kunnen maken op subsidies. “Toen werd ons meegedeeld door INTER dat we de strip doorheen het gebroken landschap moesten leggen”, verklaart schepen Arne De Brabandere (CD&V), die toen nog niet verantwoordelijk was.

In 2020 kreeg de gemeente een dagvaarding door de kunstenaars aangezien zij niet akkoord gingen met die beslissing. Ondertussen is er een overeenkomst bereikt om een nieuw pad aan te leggen in een ander materiaal en een ander kleur. Het is de gemeente Hooglede die echter in de buidel zal moeten tasten om alle kosten te dekken, zeer tegen de zin van oppositieraadslid Kristof Pillaert (Groep 21): “De hele situatie is belachelijk, dit is kwistig rondstrooien met belastinggeld waar de inwoners voor zullen opdraaien.”

50.000 euro

Het uitbreken van de betonblokken, het aanleggen van het nieuwe pad met de nieuwe strips en de heraanleg van de beplanting zal in totaal zo’n 50.000 euro bedragen. Een nodeloze kost die volgens De Brabandere te wijten is aan INTER, het agentschap dat mee verantwoordelijk was. “In 2022 hadden we opnieuw overleg en toen bleken er plots heel wat meer opties mogelijk, waaronder ook het plan dat wij initieel in gedachten hadden. Wij hadden nooit het idee om het pad door het landschap te laten lopen.”

Die wijzigingen zullen er nu jaren na datum toch komen, maar het is de gemeente die zal opdraaien voor de extra kosten.