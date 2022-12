Henri en Marleen trakteren op winterse taferelen

Vorig jaar bouwden ze de Efteling na in hun woonkamer, dit jaar lieten Henri en Marleen Delaere zich voor hun winterwonderdorp inspireren op ‘The Polar Express’.

Miniatuurtjes van de kerstman en zijn rendieren, elfjes en een sfeervol pretpark brengen voorbijgangers meteen in de juiste stemming. “Welkom op de Noordpool”, knipoogt Marleen. Haar winterdecor op het Delangheplein krijgt elk jaar veel bekijks van kindjes die van en naar school gaan.

“De vingerafdrukken op het raam, die stralende gezichtjes… Daar doen we het voor”, klinkt het. Het koppel spendeerde de voorbije jaren al duizenden euro’s aan kerstverlichting. “Gelukkig hebben we zonnepanelen met terugdraaiende teller.” Henri en Marleen geven woensdagavond ook een kerstdrink voor de buren op het Delangheplein. “Op die manier zorgen we voor wat extra samenhorigheid in de donkerste dagen van het jaar.” (WK)