Henk en Daisy laten in Manhay overstromingsperikelen achter zich: “Het is hard werken, maar we genieten mee van vakantiesfeer”

Vorig jaar werd Camping Aux Frênes van uitbaters Henk Soete en Daisy D’Haene getroffen door de zware overstromingen in de Ardense regio. In juni van dit jaar besloot het koppel zijn geluk elders te zoeken. Henk en Daisy zijn nu campingverantwoordelijke bij Domaine Moulin de Malempré in Manhay. “We zitten hier nu echt wel op een topcamping”, zo zegt het koppel.

Henk (58) en Daisy (56) vormen een nieuw-samengesteld gezin. Henk heeft drie kinderen van 33, 31 en 29 jaar, Daisy’s kinderen zijn bijna 35, bijna 34 en 28 jaar. “Samen hebben we negen kleinkinderen”, vertelt Daisy trots.

Henk groeide op in Bissegem, waar hij ook jaren woonde. Hij was veertien jaar zelfstandig elektricien, werkte anderhalf jaar in de dienst na verkoop van Brico-Plan-It en kon daarna aan de slag bij Cebeo Cheyns, waar hij in de sales gespecialiseerd was in de industrie.

Daisy bracht haar jeugd door in Sint-Eloois-Winkel. In Bissegem en Kuurne is ze nog altijd goed gekend. Ze runde in Bissegem Oud Huis Lagae, een krantenzaak waar ook schoolgerief en rookwaren verkocht werden, en in Kuurne had ze broodjeszaak De Liesjes, waar nu de Broodjeshoek gevestigd is. Voor ze in februari vorig jaar naar de Ardennen verhuisde, werkte ze in de keuken van het Sint-Pauluscollege in Waregem.

Inzamelactie

Henk en Daisy verkochten vorig jaar hun huis in Harelbeke en trokken naar de Ardennen, om er campingverantwoordelijke te worden in Camping Aux Frênes in Barvaux-Durbuy. En toen waren daar plots de overstromingen. De schade was aanzienlijk. Heel wat van hun materiaal, onder meer hun diepvriezers, was kapot. Vanuit Bissegem werd een inzamelactie voor Henk en Daisy georganiseerd, om de geliefde Bissegemnaars toch wat uit de nood te helpen, want niet al hun schade werd door de verzekering gedekt.

In juni van dit jaar trokken Henk en Daisy naar camping Domaine Moulin de Malempré, in Manhay, twintig kilometer van de plek waar ze tot eind mei campingverantwoordelijke waren geweest. Ook in Manhay werden ze campingverantwoordelijke.

“We zitten hier nu echt op een topcamping”, zegt het koppel. “Het is hard werken, maar je vertoeft natuurlijk tussen allemaal mensen die met vakantie zijn, en je kan dus een beetje meegenieten van dat vakantiegevoel.”

We hebben een hele goede verstandhouding met de camping-eigenaars

“Het werk is hier wel veel professioneler. De boekingen gebeuren op computer en alles is hier perfect georganiseerd. We kunnen hier ook meer zelf organiseren. Er zijn 150 standplaatsen voor vaste en trekcaravans en chalets. De vaste caravans zijn er van eigenaar Decopa uit Wetteren. En voor wie echt back to basics wil, zijn er drie kampeerweides.”

Verder zijn er speelpleintjes en is er een buitenzwembad, met een klein en een groot bad, waar je je met de rieten parasols in Spaanse sferen waant. Aan de receptie kan je boeken, gezelschapsspelletjes en sport- en spelgerief gratis ontlenen, en in het seizoen is er vijf dagen per week animatie.

Vroeg uit de veren

Daisy en Henk wonen in Manhay in een huis op de camping, samen met hun hondje en drie poezen. “We hebben een hele goede verstandhouding met de campingeigenaars.”

Het werk voor Henk en Daisy is ook anders. Daisy doet opnieuw de boekingen, runt een winkeltje bij de receptie en staat in voor alle vragen en benodigdheden, zoals jetons voor de was. Ze doet ook de bestellingen voor de maaltijden in het restaurant, dat van donderdag tot en met zondag ‘s avonds open is, en de bestellingen van de broodjes. Henk is zes dagen per week vroeg uit de veren, zodat hij broodjes kan afbakken die vanaf acht uur kunnen afgehaald worden. “Het wordt erg gewaardeerd door de campinggasten dat er verse broodjes kunnen besteld worden.” Henk werkt tijdens de openingsuren ook in Bistro Ness, het restaurant waar chef Vannessa heerlijke en verzorgde maaltijden uit haar koksmuts tovert. “Je moet er wel vooraf bestellen, aangezien alles vers klaargemaakt wordt.”

Op het domein is er ook een frituur, die in het seizoen zes dagen per week ‘s avonds open is en in het weekend ook ‘s middags.

Voor het onderhoud en het werk in de tuin moeten Henk en Daisy niet meer instaan. Er is een onderhoudsdienst en iemand werkt er in de tuin. Henks technische kennis komt bij probleempjes natuurlijk altijd goed van pas.

Henk moest voor de camping in Manhay ook een EHBO-cursus met aansluitend examen volgen. Er is ook een EHBO-ruimte in het receptiegebouw.

Verzorgd en rustig

We waren deze week op bezoek op de camping. Die zit zo goed als vol, met vooral Vlamingen en Nederlanders. Dat er net vorige week een heruitzending is geweest van het programma ‘Huizenjagers’ op het domein, zal er ook wel goed aan hebben gedaan. Af en toe kan je op het terrein de mascotte van de camping tegen het lijf lopen.

“Dat konijn kwam er toen de uitbaters met de camping begonnen. Het leek fijn voor de kinderen en voor de animatie, en zo begon het konijn overal in het logo voor te komen.”

De camping is heel verzorgd en rustig. Veel van de chalets en stacaravans hebben een tuinhuisje en overal zie je dezelfde afsluitingen.

Manhay ligt op 45 kilometer van Luik en op 30 kilometer van het Groothertogdom Luxemburg. Vanuit Zuid-West-Vlaanderen rijd je er in 2,5 uur naartoe.

www.camping-malempre.be/nl