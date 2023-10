Hendrik Vos in debat met jongeren

Op uitnodiging van de ‘Vrienden van de Verbroedering’ en in samenwerking met RHIZO College Zwevegem, RHIZO Lyceum Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen Kortrijk en het Guldensporencollege was professor Hendrik Vos te gast in het Theatercentrum. Nadat de prof een boeiend debat aanging met meerdere jongeren werden ook nog enkele mooie passende gedichten voorgedragen. Vervolgens gaf Hendrik Vos zijn lezing die de aanwezigen een inkijk gaf in de EU en het ‘mirakel van Schuman’ verklaarde. Op de foto zien we professor Hendrik Vos samen met burgemeester Doutreluingne en Maaike Bettens van de ‘Vrienden van de Verbroedering’. (GJZ/foto GJZ)