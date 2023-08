Hendrik ‘Rikske’ De Meyere viert 101ste verjaardag in alle rust: “Voel me goed en heb niets te kort”

Hendrik De Meyere, iedereen kent hem als Rikske, werd op 31 juli 1922 geboren. Nadat zijn echtgenote Maria Matthijs in 2015 overleed, bleef hij tot begin 2021 alleen in zijn woning in Middelleen, bij Adegem, wonen. Omdat het wat minder ging met de gezondheid nam hij zijn intrek in Onder den Toren, een seniorenwoning van het Zorgbedrijf Meetjesland.

Vorig jaar kreeg Rikske ter gelegenheid van zijn 100ste verjaardag veel volk en een officiële delegatie van de gemeente over de vloer. Dit jaar wou hij een rustige verjaardag. Maandag klonk hij met enkele kennissen en het personeel en de andere bewoners van Onder den Toren op zijn 101ste verjaardag. “Ik voel me goed en heb niets te kort”, vertelde hij ons terwijl hij van zijn verjaardagstaart genoot. (LV)