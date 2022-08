Hendrik ‘Rikske’ De Meyere vierde zijn honderdste verjaardag in De Pastorij

Met een feestje in De Pastorij in Adegem vierde Hendrik – iedereen noemt hem Rikske – De Meyere zijn 100ste verjaardag. Rikske straalde toen zoveel volk hem in de pastorij kwam feliciteren met zijn honderdste verjaardag.

Ook een delegatie van het gemeentebestuur kwam op bezoek. Schepen Annelies Lammertyn blikte even terug op de levensloop van de honderdjarige. “Hendrik zag op 31 juli 1922 het levenslicht in Brugge. Hij was amper 2,5 jaar toen hij met zijn ouders naar de Oude Weg in Adegem verhuisde. Hij volgde het lager onderwijs in de Adegemse jongensschool. Hij is een van de weinigen die nog kunnen meepraten over de Tweede Wereldoorlog, maar dat doet hij liever niet. Na de oorlog ging Hendrik werken bij de bouwfirma De Vlieger in Adegem. Het was nog de tijd dat het mortel moest gemaakt worden met de schop en dat de stenen op een plankje via een ladder op de stelling of de verdieping werden gebracht.”

Uitstekende biljarter

“In mei 1960 trouwde hij met Maria Matthijs. Zij vestigden zich op de Spanjaardshoek, het deel dat later Middelleen werd. Zij vormden een ideaal koppel dat alles samendeed. Ze zorgden voor hun eigen groenten en kweekten enkele neerhofdieren. Zij trokken er ook geregeld samen met de fiets op uit en stopten onderweg om te genieten van een pannenkoek. Hendrik was bij zijn vrienden ook gekend als een uitstekend biljarter. Na een beroepsloopbaan van hard werken mocht Hendrik op 58-jarige leeftijd met brugpensioen gaan. Van dan af had Hendrik nog meer tijd om samen met zijn Maria voor de tuin en de dieren te zorgen. Ook de uitstapjes met de fiets werden onderhouden. In augustus 2015 overleed zijn echtgenote. Hendrik maakte toen een moeilijke periode door. Dankzij zijn tuin en zijn dieren en de steun van zijn vrienden is hij er opnieuw bovenop geraakt. Begin vorig jaar, na een opname in het ziekenhuis, nam hij zijn intrek in De Pastorij. Hij had nog liever wat in zijn eigen woning gebleven, maar de zorg die hij nodig had, maakte dit onmogelijk. Hendrik is ondertussen al meer dan een jaar de gelukkige bewoner van De Pastorij. Hij hoopt nog enkele jaren van dat geluk te kunnen blijven genieten.”