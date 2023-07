Hendrik Maebe is de nieuwe voorzitter van Unizo Deerlijk

Hendrik Maebe is de nieuwe afdelingsvoorzitter van Unizo Deerlijk. Hij neemt de fakkel over van Yves Pynaert. Hendrik (45), echtgenoot van Liesbet Adriaensens en vader van drie dochters, is zaakvoerder van ‘Wijnhuis Hendrik’ in het centrum van Deerlijk en is al tien jaar bestuurslid van Unizo Deerlijk.

Yves Pynaert nam acht jaar geleden de scepter over van wijlen Xavier Vanwijnsberghe. Xavier had Unizo Deerlijk vele jaren geleid met een grote staat van verdienste. Na zijn overlijden wisselde Yves Pynaert zijn functie als secretaris in voor het voorzitterschap. Yves kon blijven rekenen op een heel dynamisch bestuur met tal van werkgroepen. De afgelopen jaren bracht Unizo Deerlijk vele handelaars en ondernemers samen tijdens diverse evenementen.

Er zijn de DUO² bijeenkomsten of hoe Deerlijkse Ondernemers elkaar Ontmoeten op lokale bedrijven. De Deerlijkse handelsbeurs werd nieuw leven ingeblazen en de jaarlijkse Koop-bij-mij actie en het vernieuwde shoppingweekend met de midzomermarkt zetten de Deerlijkse handelaars extra op de kaart. Ook de uitreiking van de Deerlijkse Unizo Awards in 2018 was een gigantisch succes.

Nieuwe wind

Yves Pynaert kijkt heel tevreden terug op de afgelopen jaren. “Ik ben mijn bestuursploeg heel dankbaar voor de inzet. In het bijzonder kon ik een beroep doen op de gewaardeerde steun van Yves Vande Wiele als secretaris. Het voorzitterschap van een ondernemersorganisatie is geen nine-to-five job. Bovendien wil ik mij absoluut niet vastklampen aan de functie als er zich een nieuwe wind aandient. In het bestuur kunnen wij immers op tal van jonge krachten terugvallen, wat een voorzitterswissel vereenvoudigde. Met heel veel vertrouwen geef ik de spreekwoordelijke fakkel door aan Hendrik, maar dit neemt niet weg dat ik mij zal blijven inzetten binnen het bestuur”, aldus de afscheidnemende voorzitter.

Belangenverdediging

“Ik prijs mij gelukkig met onze gedreven en enthousiaste bestuursgroep en wil op dit elan doorgaan”, gaat Hendrik Maebe vastberaden verder. “Als wijnhandelaar in het centrum van de gemeente sta ik dicht bij onze handelaars en ondernemers. We blijven voor hen een constructieve belangenvereniging. De invoering van de blauwe zone in 2018 met Shop&GO-plaatsen was een noodzakelijke stap vooruit voor de bereikbaarheid van onze handelszaken. We hebben veel passanten in onze dorpskernen en dit zijn allemaal potentiële consumenten.”

“Onze vier handelskernen hebben allemaal nood aan een grondige opwaardering met een goede balans tussen groene verfraaiing en vlotte bereikbaarheid, dat allemaal afgestemd op de Deerlijkse noden. Het parkeerbeleid blijft daarom brandend actueel. We zetten in op een goede samenwerking en dialoog met het gemeentebestuur. Met meer dan honderd leden in Deerlijk hebben we een uitgestrekt bereik. Ook nieuwe krachten in ons bestuur zijn altijd welkom om ons te komen versterken. Gezien de bruisende dynamiek in Deerlijk ben ik ervan overtuigd dat we die zullen vinden.”

Padelski

Na de zomervakantie, op zaterdag 19 augustus, pakt Unizo Deerlijk met een nieuwe sportieve activiteit uit. ‘Padelski’, een combinatie van padel, netwerken en après-ski, vindt plaats op de padel-terreinen van Deknudt Frames in Deerlijk. Op dinsdag 19 september volgt de twaalfde editie van de netwerkavond DUO² bij zwembadbouwer Jurgen Putman. (DRD)