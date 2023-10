Hendrik Devriendt uit Ruiselede ruilt Curando in voor pensioen

Hendrik Devriendt, adjunct-algemeen-directeur, neemt op 31 oktober afscheid van de zorgorganisatie Curando. Hij zette zich in zijn carrière in om de mens centraal te zetten in de zorg, en bouwde vanuit die visie mee aan de innovatieve zorggroep die Curando vandaag is.

Hendrik Devriendt startte zijn carrière bij Curando in 2011, als directeur van woonzorgcentrum Sint-Jozef in Ruiselede. Na twee jaar werd hij adjunct-algemeen-directeur van de toenmalige vzw Bejaardenzorg Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën Ruiselede. In 2014 onderging de organisatie een transformatie naar de huidige zorgorganisatie Curando, waarvan Devriendt dus nog tot 31 oktober adjunct-algemeen-directeur is.

Als directeur, maar nog meer in de jaren nadien, stelde Hendrik Devriendt inspirerend leiding geven voorop.

“Verbindend leiderschap is belangrijk, zeker in de huidige tijd. Het gaat over vertrouwen, vrijheid en verbinding. Medewerkers zoeken zinvol werk, zeker in de zorgsector. Combineer dit met aandacht voor een kwaliteitsvolle organisatiestructuur, en je hebt goud in handen”, zegt Hendrik Devriendt. “Dat is wat ik bij Curando altijd heb proberen te verwezenlijken en wat mijn nalatenschap voor de zorgsector mag zijn.”

Directiewissels

Hendrik Devriendt wordt als adjunct-algemeen-directeur opgevolgd door Anneleen De Roo, huidig directeur woonzorgzone Midden, waartoe de woonzorgcentra Sint-Jozef in Ruiselede en Mariaburcht in Dentergem behoren. Anneleen De Roo wordt als zonedirecteur opgevolgd door Heidi Van Doorne. Haar wacht alvast een eerste grote uitdaging met de bouw van het nieuwe zorgdorp in Ruiselede die binnenkort van start gaat.