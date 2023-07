Hendrik (38) uit Harelbeke neemt deel aan grootste luchtballonbijeenkomst van Europa, helaas gooit wind wel wat roet in het eten

Hendrik Deleu (38) uit Harelbeke neemt deze week deel aan Grand Est Mondial Air Ballons, een van de grootste bijeenkomsten voor luchtballonvaarders ter wereld. “Elke ochtend en elke avond gaan we vliegen en overdag zijn we gewoon toerist”, zegt Hendrik. “Voor ons is dit de ideale vakantie.”

Hendrik Deleu komt oorspronkelijk uit Sint-Niklaas, de zelfverklaarde ballonhoofdstad van het land. “Als klein jongetje stond ik al te kijken naar de luchtballonnen”, zegt Hendrik.

“In september is er telkens een groot evenement in Sint-Niklaas. Ik ga ook al zestien jaar naar Grand Est Mondial Air Ballons. Dat gaat al sinds de jaren ’80 door op een oude luchtvaartbasis in de buurt van Metz. De locatie is ideaal om op te stijgen en ook om te landen. Rondom de luchthaven liggen alleen maar graanvelden en die zijn intussen gemaaid. Het is zeker het grootste ballonevenement van Europa, misschien zelfs ter wereld. De bijeenkomst gaat om de twee jaar door en duurt een week, nu nog tot 30 juli. Er komen ook veel toeschouwers op af, doorheen de dag zijn er allerlei activiteiten.”

Te veel wind

“Doorheen Grand Est Mondial Air Ballons mag je de hele week vrij opstijgen. Het beste moment om te vliegen is altijd met zonsopgang en zonsondergang, wij laten dus twee keer per dag de ballon op. Het hoogtepunt van het evenement is normaal gezien het lijnvliegen. Dan worden alle deelnemende luchtballonnen tegelijkertijd opgelaten in kilometerslange lijnen op de oude landingsbanen. Ik denk dat we de vorige keer met zo’n 560 ballonnen waren en nu waren er meer dan 700 inschrijvingen uit meer dan 60 landen.”

“We hadden het record dus kunnen breken, maar helaas. De weersomstandigheden moeten daarvoor perfect zijn en er was bij elke poging te veel wind om het veilig te houden met zoveel samen. Al gaan er elke avond nog steeds honderden ballonnen tegelijk de lucht in.”

Vergelijkbaar met een groot motortreffen

Samen met zijn schoonbroer Jürgen Dobbelaere uit Zulte baat Hendrik in bijberoep Flybird uit, een familiaal ballonvaartbedrijf dat destijds opgericht werd door hun gemeenschappelijke schoonvader Gino Ciers. Zowel Jürgen als Hendrik trouwden met een dochter van Gino.

“Ik leerde mijn vrouw zelfs kennen op Grand Est Mondial Air Ballons zestien jaar geleden”, gaat Hendrik verder. “Sindsdien is het onze vaste vakantie om de twee jaar. We zijn hier met drie ballonnen van het bedrijf en verspreid over de week komen 48 medewerkers een langs. Het is voor hen de kans om te ontspannen en om ook zelf eens te vliegen. Je kan Grand Est Mondial Air Ballons eigenlijk vergelijken met een groot motortreffen. De ballonwereld is een kleine wereld en iedereen ziet elkaar hier eens terug, dat is wat het zo leuk maakt.”