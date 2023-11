Help jij het Vredeslicht verspreiden?

Op zaterdag 16 december wordt het Vredeslicht van Poperinge naar Vleteren gebracht. Wie wordt vredesambassadeur?

Het Vredeslicht wordt jaarlijks door een kind in Bethlehem aangestoken en van daaruit via Tel Aviv overgevlogen naar Europa. “Het licht wil mensen over grenzen, leeftijden, religies, ras, geaardheid… heen met elkaar verbinden. In deze donkere periode is het een teken van hoop, vrede, verdraagzaamheid en verbondenheid”, klinkt het bij stad Poperinge.

Dit jaar komt het Vredeslicht voor de zesde keer naar de Westhoek. “Op 16 december vertrekken lopers en wandelaars vanuit Ieper, verspreid over vier trajecten, waardoor het licht tegen de avond in alle Westhoekgemeenten brandt. Het westelijke traject gaat van Ieper naar Poperinge, Vleteren, Alveringem, Veurne en eindigt in De Panne. Word jij ook vredesambassadeur en help je het licht van Poperinge naar Vleteren brengen?” Er wordt op zaterdag 16 december vertrokken om 10 uur aan het stadhuis in Poperinge. Inschrijven via sportdienst@poperinge.be.