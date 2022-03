Help, ik kan de quiz/kaart/grafiek/… niet zien?

In heel wat artikels integreren wij een multimedia-element. Een video, interactieve kaart, grafiek of tabel, quiz, poll… Dit doen we om wat extra duiding te bieden op een heldere manier. Het is echter mogelijk dat jij die leuke elementen niet te zien krijgt. Dat komt omdat je de cookies op onze website niet hebt aanvaard. Dit is een technische voorwaarde, wij kunnen daar niets aan veranderen.

Hoe kan ik de cookies inschakelen?

Je scrolt helemaal naar beneden op onze website en klikt op ‘Cookie Instellingen’ Op het kleine scherm (het pop-upscherm) dat daarna verschijnt klik je overal op ‘Agree’ en daarna op ‘Save’ Herlaad de pagina door op F5 te drukken op je toetsenbord. Zo eenvoudig is het!





Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine, digitale bestandjes die op de website worden geplaatst. Ze verzamelen en verwerken anonieme informatie over jouw websitebezoek. Dit zorgt ervoor dat we gerichte advertenties kunnen tonen, de navigatie op onze website kunnen verbeteren, weten in welk soort artikels onze lezers het meeste geïnteresseerd zijn… Daarnaast zijn cookies, zoals eerder vermeld, cruciaal om bepaalde content van op sociale media of andere multimediale toepassingen te gebruiken in onze artikels.

Wij springen heel voorzichtig om met jullie gegevens. De informatie die wordt verzameld wordt niet verkocht aan derden en kan niet gelinkt worden aan jou persoonlijk, enkel aan het apparaat waarmee je de website bezoekt.