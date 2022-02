Help de Heistse cafébazen als Carnavalsscanner

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist doet een warme oproep om de Heistse cafébazen en de lokale volkscafés te helpen als carnavalsscanner.

Van 26 februari tot 1 maart 2022 wordt carnaval gevierd in de Heistse kroegen. Aan het loket bij de Zaal Ravelingen kunnen de feestvierders overdag hun Covid Safe Ticket scannen en krijgen ze in ruil een bandje, geldend als toegangsticket tot de carnavalscafés.

Wie geen bandje heeft, kan ook binnen maar moet telkens opnieuw bij aankomst zijn/haar CST laten scannen. Om de cafébazen te ontlasten en te helpen, doen we een warme oproep naar “vrijwillige carnavalsscanners”. Wil je helpen? Stel je rechtstreeks kandidaat bij de Heistse carnavalscafés of via michael.muyllaert@knokke-heist.be

Taken: je scant in het café via een app het Covid Safe Ticket van de klant. Shifts te kiezen: 18 – 22 uur of 22 – 24 uur of van 0 tot 2 uur.