Helikopterbemanning voert verplichte overlevingsoefening uit: “Jaarlijks opfrissen is belangrijk”

De helikopterbemanning van het 40ste Smaldeel Search-and-Rescue (SAR) van Vliegbasis Koksijde wordt elk jaar in het koude water van het openluchtzwembad Oostduinkerke onderworpen aan een survivaltest.

Deze COLD SWET-oefening is een letterlijke opfrissingscursus die elke helikopterbemanning elk jaar verplicht moet volgen om hun operationele kwalificaties te behouden.

Alle bemanningsleden moeten goed voorbereid zijn voor het geval er tijdens een reddingsoperatie iets mis zou lopen, zoals een jaar geleden toen een Nederlandse helikopter in de Caraïben in het water stortte.

“De oefening bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte”, zegt Jozef Vandenbroeck, Public Affairs Officer van de Belgische Luchtmacht.

“Tijdens het theoretische deel op de vliegbasis leren de bemanningen de verschillende methodes en materialen kennen waarmee ze zich in veiligheid kunnen brengen. Tijdens het praktische deel, dat hier in het openluchtzwembad van Oostduinkerke wordt geoefend, gaan de bemanningsleden in een replica-cabine onder water. Hier gebeurt dat onder gecontroleerde omstandigheden, maar in realiteit belanden ze in donker water, is de zichtbaarheid slecht, zijn er geen referentiepunten…”

Verschieten als de kooi ondersteboven in het ijskoude water gaat

Oefenkooi

“Omdat het zwaartepunt van een helikopter bovenaan ligt, kan hij snel kapseizen. Daarom wordt de oefenkooi hier ondersteboven gedraaid en moeten de kandidaten zich zo snel mogelijk bevrijden en naar het wateroppervlak begeven. Tijdens de hele oefening zijn er altijd drie ervaren redders-duikers in het water om hen te begeleiden en indien nodig in te grijpen. Het zeewater heeft een temperatuur van om en bij de 5 °C en in dergelijke omstandigheden heb je gemiddeld 15 minuten overlevingstijd in het water zonder beschermende kledij en de nodige overlevingstechnieken!” Johan Rycx, chef van het 40ste Smaldeel SAR Koksijde legt verder uit: “Zodra het bemanningslid uit de kooi is, moet hij/zij zo snel mogelijk naar een dingy zwemmen en erin kruipen. Dat is echt een onderkoelingservaring!”

Basisopleiding

“Zichtbaarheid is heel belangrijk, maar deze oranje fluopakken zijn niet voldoende. We zorgen ook voor een lange gekleurde plastiek sliert en pyrotechnische middelen. Tijdens deze oefening moeten de kandidaten zodra ze uit het water zijn, vanop het strand een Day&Night-flare afschieten, één met een oranje rookwolk en één met een soort pen. Deze hele oefening neemt een 15-tal minuten in beslag. De ‘Sea Survival’ en ‘Shallow Water Escape Training’ maken deel uit van de basisopleiding van onze helibemanning en behoren tot de noodprocedures die op jaarlijkse basis geoefend moeten worden.”

Ook boordmecanicien Mark Vieren uit De Panne bracht de overlevingsoefening tot een goed einde. Hij was op 31 januari nog betrokken bij de reddingsoperatie voor de Nederlandse kust bij IJmuiden waarbij 18 bemanningsleden werden geëvacueerd van het bulkschip Julietta D dat nadien in botsing kwam met de Pechora Star. “Daar heeft ons SAR-team Koksijde twee Nederlandse helikopters bijgestaan”, zegt Marc. “Ik doe deze job al 25 jaar, en het is cruciaal om elk jaar onze overlevingstrainingen op peil te houden. Gelukkig ben ik nog nooit in een situatie terechtgekomen waarbij onze helikopter echt in het water is gecrasht. Dankzij deze oefeningen zijn we zo goed mogelijk voorbereid. Ik ben het al een beetje gewoon, maar dat eerste moment dat je kooi ondersteboven gaat en je in het ijskoude water terechtkomt, is toch elke keer verschieten.”