Heli boven Gent-Wevelgem bezorgt Hill 63 onbetaalbare promotie

Afgelopen weekend keken miljoenen mensen wereldwijd naar de wielerklassieker Gent-Wevelgem. De aandacht werd gevestigd op de wielrenners van het peloton maar in Ploegsteert waren het vooral de vrijwilligers van Hill 63 die met de pluimen ging lopen.

Gigantische sterren, een flink uit de kluiten gewassen vredesteken en Hill 63 die in knoerten van letters de flanken van de heuvel sierde. Toen de helikopter, die met een cameraman de koers vanop comfortabele hoogte volgde over Ploegsteert vloog, ging de aandacht plots naar de oorlogssite.

Opdracht geslaagd

“Ons marketingbudget stelt eigenlijk helemaal niks voor dus moeten we creatief zijn om Hill 63 onder de aandacht te brengen. Opdracht geslaagd zou ik durven zeggen.”

Joël Lindeboom (66), die als gids aan de slag is op de site, blikt tevreden terug op zijn marketingactie. “Een paar weken geleden kwam ik voorbij de Leiewerken nabij het centrum van Komen en ik zag hoe arbeiders volledige lappen geotextiel in de container gooiden. Het leek me iets dat ooit nog eens van pas kon komen dus vroeg ik of ik ze mocht hebben.”

Vredesteken

“Enkele dagen geleden bedacht ik plots dat ik met die lappen stof de komst van het nieuwe Brothers-in-arms monument onder de aandacht kon brengen. Al snel had ik door dat de camerahelikopter hier ook zou gaan passeren en dus ging ik aan het knutselen. Het vredesteken, de sterren van de Australische vlag en de naam van de site werden op die manier op de flanken geplaatst.”

De actie van Joël miste alvast zijn doel niet. “We verschenen op de internationale tv en in 1 ruk werd gesproken over de historische waarde van Hill 63”, klinkt het. “De presentator sprak ook over de tunneliers die hier aan de slag zijn geweest en over het ondergrondse complex dat een belangrijke rol speelde tijdens de Eerste Wereldoorlog. Gedroomde reclame dus en dit allemaal met materiaal dat als afval werd weggegooid.”