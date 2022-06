Helft Rozenstraat in Ardooie wordt afgebroken

In het centrum van Ardooie is een aannemer begonnen met de afbraak van alle huurwoningen in de Rozenstraat. Het gaat om de 12 woningen die aan de linkerkant van de weg staan als je richting centrum rijdt.

De woningen worden tot nu toe verhuurd door de bouwmaatschappij de Mandel. Ze maken deel uit van de Bloemenwijk die in de jaren 70 werd opgetrokken. De meeste woningen in de Bloemenwijk zijn eigendom van de bewoners. In de huurwoningen was er volgens de Mandel renovatie nodig. In de plaats van de 12 af te breken huizen komen er 17 nieuwe panden.

Eerder renoveerde de Mandel al de woningen in de Tulpenstraat, hoofzakelijk bejaardenwoningen. De bewoners van de af te breken woningen kregen een woning, in de buurt in afwachting dat ze naar de Rozenstraat kunnen terugkeren.