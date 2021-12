Helft opbrengst KW Beebee naar Boven De Wolken

De helft van de opbrengst van KW Beebee schenkt De Krant van West-Vlaanderen dit jaar aan de vzw Boven De Wolken, dat stilgeboren kindjes fotografeert. Daar blijft elke euro meer dan welgekomen. “Maar dat de stilgeboren kindjes ook een plaats krijgen in de krant, doet minstens evenveel deugd”, klinkt het.

“Fantastisch dat jullie dat doen”, weet Anneleen Fransen, mede-oprichtster van de vzw Boven De Wolken. Vijf jaar geleden werd de organisatie opgericht, waarbij stilgeboren kindjes werden gefotografeerd. Een belangrijk onderdeel van het rouwproces bij het verlies van een kindje. Zeker in coronatijden, waarbij familie niet op bezoek mocht komen, was het vaak de enige tastbare herinnering. Maar toen de financiële steun die vooral voortkwam uit De Warmste Week wegviel, was het voortbestaan van de broodnodige werking bedreigd. Met een zelden geziene campagne werd Vlaanderen wakker geschud en er werd massaal geld ingezameld. De reactie was zo overweldigend dat de site in kwestie op een gegeven moment crashte. “Ook de pers was helemaal mee in dat verhaal, al moet het gezegd dat het contact met jullie altijd extra warm is. Je voelt ook dat het de West-Vlamingen raakt. Het scheelt ook dat het project hier begonnen is. Op financieel vlak kunnen we even ademhalen. Onze werking is het komende anderhalf jaar verzekerd, maar we willen daarna niet terug naar af. Elke euro blijft dan ook welkom. Maar er zijn nog steeds organisaties die ons opbellen om te laten weten dat ze geld hebben ingezameld. Dat doet ons ongelooflijk veel plezier.”

“Maar wat minstens even belangrijk is, is dat de sterrenkindjes ook een plekje krijgen in jullie babyspecial. Zo wordt het taboe doorbroken, want sterrenouders zijn óók trots. Met die kleine erkenning tonen jullie dat die kindjes ook een plekje krijgen in de maatschappij.” Het blijft voor vzw Boven De Wolken een gevoelig punt. “Een stilgeboren kindje krijgt vandaag een overlijdensakte, maar geen geboorteakte. Vooral mentaal heeft dat een grote impact. Het kind wordt zo niet opgenomen in een stamboom, staat niet in een trouwboekje… Op Vlaams niveau is er een veelbelovend wetsvoorstel om ouders beter te ondersteunen daarin, maar op federaal vlak blijft het een gevoelig punt. Ook daar blijven we hard werken om een verandering teweeg te brengen.” (BVB)