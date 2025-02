Hélène wil ontspanning brengen met ceremoniële cacao en massages: “Mensen helpen die niet weten hoe ze verder moeten”

Hélène Neirynck (28) uit Reningelst wil rust en ontspanning brengen in haar praktijk ‘Divine One Within’ “Het is mijn doel en passie om mensen die zich geblokkeerd voelen en niet weten hoe ze verder moeten te helpen”, vertelt Hélène. Via ceremoniële cacao en massages probeert Hélène haar klanten de weg te helpen vinden.

“Toen ik naar de hoge school ging, koos ik voor de opleiding ‘Wellbeing en Vitaliteitsmanagement’. Ik had geen idee wat ik wilde studeren. Het was een totaalpakket van mijn interesses. Ik leerde er mindfulness, relaxatie, vitaliteit, coaching… kennen”, legt Hélène Neirynck uit. Haar praktijk ‘Divine One Within’ vind je in Reningelst.

Wereldreis

“Na mijn studies ben ik bijna zeven maanden op wereldreis geweest samen met iemand waarmee ik de opleiding heb gevolgd. Ik wist niet welke job ik wou doen en op wereldreis gaan was altijd een droom. Ik stond altijd wel open voor spiritualiteit, maar dat had toen nog niet echt een plaats in mijn leven”, zegt Hélène. “Toen ik terug was van mijn wereldreis ben ik parttime begonnen bij Schoenen Torfs. Later begon ik in bijberoep met het organiseren van workshops rond spiritualiteit en volgde ik nog enkele bijkomende opleidingen zoals ‘reading and healing’.”

(lees verder onder de foto)

Hélène Neirynck van Divine One Within. © gf

Vrouwencirkel

“Door de coronacrisis mocht ik niets meer organiseren. Ik was toen 23 jaar en had het budget niet om een eigen praktijk op te starten. Toen groeide het idee om online vrouwencirkels op poten te zetten en zo leerde ik ceremoniële cacao kennen. Ik voelde dat ik daar verder mee aan de slag wilde en daarom koos ik ervoor om een professionele opleiding tot Cacao Facilitator te volgen en me hierin te specialiseren. Toen ik ging samenwonen met mijn vriend startte ik ook mijn massagepraktijk. In oktober 2023 heb ik de stap gezet om volledig zelfstandig aan de slag te gaan. Ik masseer ondertussen ook uitsluitend met cacaoboter. In mijn bedrijf is cacao wel een rode draad geworden. Nog steeds bied ik vrouwencirkels online en in mijn praktijk aan”, legt Hélène uit.

Bij Hélène kan je terecht voor massages met cacaoboter. “Er zijn verschillende soorten behandelingen waaruit je kan kiezen. Enerzijds zijn er intuïtieve en energetische massages waarbij de klant aangeeft welke zones aandacht hebben, maar ga ik ook zelf probleemzones aanpakken. Anderzijds zijn er de innerlijke seizoensmassages met cacao boter. Deze massages zijn afgestemd op de innerlijke seizoenen van onze cyclus.”

Cacao journeys

Cacao journeys worden bij Divine One Within ook aangeboden. “Het is een moment van verbinding met jezelf, in een groep gelijkgestemden. Een moment van rust, tot jezelf komen. Eens een rust moment in een drukke maatschappij. Een moment om misschien ook tot nieuwe inzichten te komen, nieuwe mensen te leren kennen… Er wordt naar elkaar geluisterd en gepraat, maar je gaat ook op reis met cacao. Het drinken van deze pure en kwalitatieve cacao zorgt ervoor dat je neurotransmitters en neuromodulators in je lichaam aanmaakt. Al deze stoffen kunnen ervoor zorgen dat je je meer gegrond, open en aanwezig voelt in je lichaam en het moment. Er is ook een verbindingsritueel, somatische oefening en een ademhalingsoefening”, aldus Hélène.

(lees verder onder de foto)

Hélène wil rust en ontspanning brengen in haar praktijk ‘Divine One Within’ © gf

“Cacao drinken is niet zoals een chocomelk drinken. Het gaat duizenden jaren terug naar de Mayacultuur en heeft een diepe betekenis. Ik gebruik cacao als extra begeleiding. Het verschil tussen gewone cacao en ceremoniële cacao is de manier waarop het is verwerkt en bereid. Ceremoniële cacao wordt zo puur mogelijk gehouden. Vers geoogste zaden worden gefermenteerd en vervolgens gedroogd.”

Yoga Nidra

Recent volgde Hélène ook een Yoga Nidra opleiding en heeft ze haar certificaat op zak. “Yoga Nidra is een ontspanningstechniek die afkomstig is uit de yoga traditie. Het woord ‘nidra’ betekent letterlijk ‘slaap’ in het Sanskriet. Yoga Nidra is geen slaaptechniek, maar een hele diepe bewuste staat van ontspanning, waarin je lichaam en geest zich kunnen herstellen en verjongen.”

Info: www.divineonewithin.com/