Hélène en Daphnie vormen samen Thuisverpleging Mestdagh-Monserez: “Erg belangrijk om tijd te maken”

Hélène Mestdagh (25) en Daphnie Monserez (26) zijn al vijf jaar lang in de thuisverpleging actief en vonden dat het nu tijd was om volledig op hun eigen benen te staan. Sinds 5 januari bieden ze hun diensten aan in de regio Rumbeke, Oekene en Izegem onder de naam “Thuisverpleging Mestdagh-Monserez”.

Vijf jaar lang hebben Hélène Mestdagh (25) uit Rumbeke en Daphnie Monserez (26) uit Izegem samen in een praktijk gewerkt.Ze merkten al snel dat ze dezelfde visie deelden over hoe werken in de thuisverpleging eruit moet zien: “Wij verkiezen allebei kleinschaligheid, zodat we een goede band met onze patiënten kunnen opbouwen en ook hun genezingsproces nauwkeurig kunnen opvolgen”, aldus Hélène Mestdagh.

“Ook voor de patiënten zelf biedt dat heel wat voordelen: ze mogen in hun vertrouwde omgeving blijven en durven sneller iets vragen. Ook zij vinden het trouwens gewoon aangenamer om telkens dezelfde verzorgers terug te zien.”

Kwalitatieve zorg

Daarom kozen Hélène en Daphnie ervoor om de uitdaging aan te gaan en hun eigen professionele praktijk op te richten. “We zijn gefocust op de kwalitatieve zorg naar de patiënt toe, waar hij of zij centraal staat in het geheel”, vertelt Hélène. “We leven in een maatschappij waar thuiszorg meer en meer de toekomst is, zodat de patiënt zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Wij zijn er niet alleen voor de professionele zorg, maar ook voor wat humor, een leuke babbel, een lach en een traan.”

Wij verkiezen kleinschaligheid voor een goede band met de patiënt

“Wij vinden het dus heel belangrijk om tijd te maken. Thuiszorg wordt het meest gezien als ouderenzorg en voor mensen die ziek zijn, maar thuiszorg is bedoeld voor iedereen. Wij verzorgen dus ook kinderen. Ook voor technische zorgen staan wij paraat, want wij vormen een jong team, dat getriggerd is om voortdurend bij te leren.”

Op 19 maart nemen Hélène en Daphnie deel aan de Dag van het kind, een workshop die door de jeugdraad van Izegem georganiseerd wordt. Op deze workshop zullen verschillende sectoren kinderen kennis laten maken met een specifiek beroep. “Ons doel daarbij is om kinderen aan te tonen wat verpleegkundigen precies doen en hen eventueel te inspireren of te motiveren”, vertelt Hélène. “Tegenwoordig zien veel kinderen verpleegkundigen als ‘de coronaprikkers’ of linken ze ons meteen aan een ziekenhuis. Wij willen dat ze ons eens in een andere context zien. Dat zullen we doen aan de hand van spelletjes. Spelenderwijs zullen de kinderen bijvoorbeeld leren hoe ze een verband moeten aanbrengen.” (SM)

Mestdagh-Monserez is 24/7 bereikbaar op 0499 88 86 88. Meer informatie: www.thuisverpleging-mestdagh-monserez.be. Facebook: Thuisverpleging Mestdagh-Monserez, Instagram: Verpleging_Mestdaghmonserez