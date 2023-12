Helena Ponette en Giebe Algoet verkozen tot Oostendse sportvrouw en sportman 2023

Vrijdagavond zijn de Trofeeën van Sportverdienste uitgereikt voor een vol CC De Grote Post in Oostende. Naast de meest verdienstelijke Oostendse sportvrouw en sportman van het afgelopen sportjaar werden ook prijzen uitgedeeld aan de beste jeugdsporters, beste sportploegen en voor de meest bijzondere sportprestatie.

Met de uitreiking huldigt stad Oostende atleten en sportploegen voor hun prestaties tussen september 2022 en augustus 2023. Zowel de nieuwe Oostendse sportvrouw als sportman van het jaar leverden hun topprestaties op de atletiekpiste en zijn lid van Hermes Atletiekclub.

De laureaten

Helena Ponette (23) wist de vakjury te overtuigen als Belgisch kampioene op de 400m horden en voor haar knappe vijfde plaats met de Belgian Cheetah’s op het WK atletiek. Bij de mannen gaat de eer naar hoog- en verspringer Giebe Algoet (25) die op het BK in beide disciplines zilver veroverde.

In de categorie beste jeugdsporter werd de trofee uitgereikt aan skateboarder en Be Gold atleet Beau Brunclair (14) van Push Skate Academy voor onder meer een derde plaats op het BK over alle categorieën heen en winst op de EU Jeugdkampioenschappen in Rotterdam. Lyssa Vansteenkiste (16) van Zwaantjes Roller Club Zandvoorde kreeg de trofee voor beste jeugdsportster overhandigd voor Europees zilver en brons op de 1000m sprint en meerdere gouden plakken op het BK.

Bart Plasschaert, schepen voor Vrije Tijd: “Het is altijd moeilijk om appels met peren te vergelijken, want niet alle topsporters staan meteen in de spotlights. Ondanks dat sommige atleten voor een nichesport kiezen, moeten ze evenveel trainen en opofferen als de andere toppers. Desondanks kiezen we ervoor om ook die sporttakken te belichten en de uitzonderlijke prestaties die daar geleverd worden te belonen, want hiermee tonen we ook aan het grote publiek hoe divers het sportaanbod in Oostende is.”

Straffe kampioensploegen beloond

Filou Basketbalclub Oostende mocht de prijs voor beste sportploeg in ontvangst nemen voor een twaalfde landstitel op rij. De ploeg van succescoach Dario Gjergja behaalde ook de nationale Supercup en stootte door tot de poulefase van de Europese Champions League.

De U19 waterpoloploeg van Royal Ostend Swimming Club werd kampioen van België zonder nederlaag. Zij keerden huiswaarts met de trofee van beste jeugdsportploeg.

Aandacht voor bijzondere sportprestatie

Het Feest van de Sport werd afgesloten met de trofee voor de meest bijzondere sportprestatie. Die werd geleverd door Joseph Peter (26) met zowel winst op het EK als het WK bodybuilding.