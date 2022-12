Heleen en Robbie runnen therapeutische ezelboerderij: “Werken met ezels is iets wonderbaarlijks”

Dat ezels dom en koppig zijn, ontkennen Heleen De Wulf en Robbie Courtens in alle toonaarden. “Integendeel, het zijn ongelooflijk lieve, geduldige, trouwe en hulpvaardige dieren”, klinkt het overtuigd bij de drijvende krachten achter de therapeutische ezelboerderij Elza en Valère aan de Oude Heerweg in Sellewie. “Het zijn ideale metgezellen voor kinderen en jongeren met leerstoornissen en/of sociale en emotionele moeilijkheden.”

Het is al meermaals bewezen dat dieren een fantastische gave hebben.Op één of andere manier lukt het paarden, dolfijnen en honden om de mens bij te staan in voornamelijk moeilijke situaties. “Ook ezels beschikken over zo’n fantastische gave”, start Heleen De Wulf haar verhaal. “Het is algemeen geweten dat onze favoriete dieren de perceptie een beetje tegen hebben. Koppig en dom zijn maar enkele van de karaktertrekkendie de ezels al te vaak onterecht te horen krijgen. Men zou beter moeten weten… Vandaar dat wij het beeld van koppige, domme dieren voorgoed uit de wereld willen helpen. Als er twee eigenschappen zijn die helemaal niet bij deze dieren passen, dan zijn het wel deze twee karaktertrekken. Je omschrijft hen veel beter als rustig, betrouwbaar, geduldig, lief en verdraagzaam. Als je dat snapt, gaat er een fantastische wereld open.Werken met ezels is echt iets wonderbaarlijks. Hetzelfde kan gezegd worden van werken met kinderen. Het vaak onbezorgde, spontane en speelse; er zijn maar weinig mooiere zaken in de wereld.Wanneer die onbezorgde speelsheid door een mentale en of motorische beperking wat aan banden wordt gelegd, willen wij graag een beetje helpen. En uitgerekend de ezel is daarvoor de ideale compagnon de route.”

Asinotherapie

Heleen De Wulf weet waarover ze spreekt. Ze heeft al een kwarteeuw ezels achter haar landelijke woning in de Oude Heerweg in Sellewie. Ze raakte zo gefascineerd door haar lieverds dat ze een opleiding asinotherapie in Nederland ging volgen. Alles raakte in een stroomversnelling toe de kinesiste aan de gemeenteschool voor buitengewoon onderwijs De Kim in Deerlijk over haar ezels en ezeltherapie begon te vertellen aan haar collega Robbie Courtens, die les geeft in type 2 van de school. “In het begin stond ik wat sceptisch tegenover het hele verhaal, maar ik raakte ook hoe langer hoe meer gecharmeerd door de uitstraling van de ezels dat ik op een gegeven moment enkele leerlingen meenam voor een kennismaking. De reacties van de kids waren ontwapenend mooi. Van dan af waren we niet meer te stoppen… Wat begon als een tweewekelijks bezoek van enkele kinderen, is ondertussen uitgegroeid tot negen klassen die op regelmatige basis een bezoek brengen aan Elza en Valère”, vertelt Robbie.

”We richten ons vooral op kinderen en jongeren met een extra zorgvraag.” © DRD

Iedereen is anders

“Elza en Valère zijn helemaal geen ezels, zoals vaak wordt gedacht. Het zijn de namen van de grootouders van Heleen die hier altijd hebben gewoond. En dat vonden wij een mooie naam voor onze therapeutische ezelboerderij. Ijoor, Emiel, Dre, Tuur en Mira zijn de namen van onze ezels. Elk met hun eigen karakter. Iedere keer is er wel een klik tussen onze kinderen en een van de vijf ezels. We ontdekken iedere keer opnieuw welke lieve, trouwe, geduldige en hulpvaardige dieren onze balkende viervoeters zijn. Behalve de activiteiten voor De Kim werken we ook met kinderen die bijvoorbeeld door het CLB of een kinderpsycholoog bij ons terecht komen. We werken altijd in kleine groepjes of individueel. Starten doen we altijd met een intakegesprek om elkaar beter te leren kennen en te weten waar we naartoe willen. Daarna gaan we echt aan de slag met de begeleiding bij de ezels. Dat kan wekelijks, tweewekelijks, maandelijks… Omdat werken met mensen nu eenmaal geen bandwerk is, is er natuurlijk ruimte voor een individuele aanpak. Ieder kind is immers anders en ieder begeleidingsmoment dus ook. We richten ons vooral op kinderen en jongeren met een extra zorgvraag”, aldus Heleen. “Het gaat om kinderen of jongeren met een motorische of mentale beperking, met autisme, ADHD, MCDD, hoogsensitiviteit Ook kinderen of jongeren die op zoek zijn naar rust en relaxatie of die hulp nodig hebben bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden, het ontspannen van bepaalde spiergroepen, het overwinnen van angsten en het opwaarderen van hun zelfbeeld, vinden hier hun dada.”

Kleinschalig

“We houden het bewust laagdrempelig. Niets moet, maar er kan hier heel veel. Altijd op het ritme van de kinderen en jongeren. Ze borstelen de ezels, zitten er op, maken de stallen schoon of spreken met de ezels. Schitterend om te zien. De reacties van kinderen en ouders zijn fantastisch. Dankzij de gewaardeerde steun van de Cera Foundation hebben we onze circuswagen een upgrade kunnen geven. Onder de luifel hebben we een ideale plaats voor een babbel en ontmoeting. We blijven het overzichtelijk en kleinschalig houden, maar gemotiveerde vrijwilligers die houden van dieren en kinderen en die het zien zitten om in te staan voor begeleiding, mogen zich altijd melden.”