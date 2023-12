Hele buurt geniet mee van kerst bij Rositta in Beitem: “Dit jaar wilden we echt alles uit de kast halen”

Wie na 17 uur ’s avonds in de Landmansstraat in Beitem passeert, kan genieten van een veelheid aan lichtjes en kerstversieringen op de oprit van Rositta Dooms en Philippe Lamsens. “Half november ben ik gestart met de opbouw en het blijft staan tot na Driekoningen.”

De oprit van Rositta Dooms en Philippe Lamsens fonkelt als nooit tevoren. Na een jaartje schrikkelen, kon Philippe zich dit najaar weer uitleven. “Mijn favoriet is de kerstbar”, vertelt Rositta. “Maar ook de carroussel en de kerststal vind ik prachtig. Enkel kindje Jezus ontbreekt nog. Die leg ik pas op kerstavond in de kribbe.” Ook in huis is het rijkelijk versierd. “In onze kerstboom hangen ballen met foto’s van mensen die ons dierbaar zijn en op elke kast staan bewegende kersttaferelen met lichtjes.”

Hoe enthousiast Rositta ook is over de kerstversiering, kerst is toch een moeilijke periode voor haar. “Als kind hield ik heel erg van de kerstperiode”, vertelt ze. “Ik ben de jongste van zestien kinderen en heb mooie herinneringen aan de grote kerstfeesten van vroeger met veel cadeautjes en mensen om me heen. Vandaag vieren Philippe en ik Kerst met z’n tweetjes en dat contrast is heel lastig voor mij.”

driekoningen

De kerstversiering brengt licht in Rositta’s leven, maar vorig jaar was zelfs dat geen optie. “Omwille van gezondheidsproblemen en de energiecrisis hebben we toen niets versierd, maar ik heb het kerstgevoel heel hard gemist.” Daarom maakte Philippe er een erezaak van om het huis dit jaar compleet in kerstsfeer onder te dompelen.

“Mooie herinneringen aan de grote kerstfeesten van vroeger met veel mensen”

“Ik ben gestart met bouwen op 11 november, want het duurt wel even voor alles af is. We laten alles staan tot Driekoningen en dan begint de opkuis”, lacht hij. “Rositta wast de poppenkleertjes en ik zet alles op zolder voor volgend jaar.”

Ommetje maken

Niet alleen Rositta geniet van de kerstsfeer, iedereen is welkom. “De buren maken ’s avonds een ommetje langs ons huis en ook de kinderen van de lagere school komen kijken naar het spektakel.” En het koppel denkt al vooruit. “Binnen twee jaar ben ik met pensioen en wil ik een indoor kerstdorp bouwen”, zegt Philippe. “Dan heb ik tijd en kan ik me volledig uitleven.” (LC)