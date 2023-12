“Helaas geen kalkoen kunnen redden”: Animal Rights doet kalkoentransporten halt houden tijdens serene actie aan slachthuis in Lendelede

In de nacht van dinsdag op woensdag hield Animal Rights een actie aan een bedrijf in Lendelede waar kalkoenen geslacht worden. “We willen vreedzaam aandacht vragen voor het leed van kalkoenen die op het kerstmenu belanden”, zegt campagnecoördinator Joffrey Legon.

Animal Rights is niet aan haar proefstuk toe met de actie aan het Lendeleedse bedrijf waar kalkoenen geslacht worden. De actie verliep opvallend sereen. “Daar waken we over, we willen dat de focus op de dieren ligt, niet op ons”, verklaart Joffrey Legon van Animal Rights. “We willen aandacht vragen voor het leed van kalkoenen die op het kerstmenu belanden. We willen met onze actie bewustzijn creëren voor het veel te korte bestaan vol angst en lijden van deze dieren. Het uitbuiten van deze individuen voor een feest van vrede en liefdadigheid, weerspiegelt een morele inconsequentie.”

“De enige oplossing om dit afschuwelijk leed te voorkomen, is een onmiddellijke stopzetting van de kalkoenindustrie”

Volgens cijfers van Statbel werden in 2022 meer dan 718.000 kalkoenen geslacht in België. “Bij het slachthuis in Lendelede worden wekelijks 16.000 tot 18.000 kalkoenen geslacht.

Beeldmateriaal gemaakt

De actievoerders lieten vrachtwagens die het bedrijfsterrein opreden even halt houden. “We legden de dieren vast op camera, zo kunnen we ze een gezicht geven. Door middel van onze foto’s, video’s en livestreams garanderen we dat het verhaal van hun veel te korte bestaan vol lijden niet verloren gaat.”

Animal Rights vroeg het slachthuis om één kalkoen een kans op leven te geven. “Als geste voor Kerst”, klonk het. Het dier zou dan overgebracht worden naar een sanctuary, een plek waar dieren in een veilige en natuurlijke omgeving aangepaste medische zorgen krijgen. “Alles was in gereedheid gebracht om het dier ter plaatse de eerste zorgen toe te dienen”, zegt Evelien Devriese van Animal Sanctuary Daisyfields. “Daarna zou het bij ons opgevangen worden.”

“Dit zou nodig geweest zijn, de dieren verkeerden opnieuw in schrijnende toestand. We zagen bij vrijwel elke kalkoen pootproblemen en/of vervormingen. Verschillende kalkoenen hadden bebloede wonden en bevuilde doorligwonden. Gebroken zielen, droevige ogen, doorleefd”, aldus Joffrey Legon.

Niks meegekregen

Een dier kreeg Animal Rights echter niet mee. “We hebben uiteindelijk geen kalkoen meegekregen om een tweede kans te bieden, ondanks het materiaal en de knowhow die aanwezig waren om het dier de eerste medische zorgen te geven. Vorig jaar werd ons het meekrijgen van een kalkoen ontzegd met als reden dat we dit niet op voorhand hadden aangevraagd. Dit jaar was dit wel het geval en bleek het niet vooraf aangevraagd te hebben een drogreden te zijn…”

De dierenrechtenorganisatie roept verder op om deze Kerst te kiezen voor plantaardige alternatieven en de kerstkalkoen van tafel te laten. Campagnecoördinator Joffrey Legon: “Deze nacht was nogmaals een bevestiging dat de kalkoenindustrie afgrijselijk en rot is tot op het bot. Er bestaat geen enkele mogelijkheid tot verbeteringen die nog maar raken aan de ethologische behoeften van deze dieren, die dan ook nog lucratief zijn voor de sector. De enige oplossing om dit afschuwelijk leed te voorkomen, is een onmiddellijke stopzetting van de kalkoenindustrie”, besluit hij. (MI)