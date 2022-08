Heistse visser brengt zeevissersleven in beeld

De Heistse zeevisser en fotograaf Pedro Rappé bracht samen met Sea Life Souvenirs twee nieuwe fotokalender uit waarbij hij het noeste vissersleven in beeld brengt. “Ik probeer mijn ervaringen en leefwereld op een andere manier over te brengen”, klinkt het.

Pedro Rappé is een telg uit de vijfde generatie van een Heists vissersgeslacht en vaart al zo’n 35 jaar op zee. Hij werkte lange tijd bij zijn vader en later in dienst van zijn neef. De jongste jaren doet Pedro het als visser iets rustiger aan maar hij blijft gefascineerd door het vissers- en zeeleven. Een leven dat hij graag in beeld brengt. “Ik heb zo’n vier jaar lang vijf GoPro camera’s vastgemaakt op het schip. Die filmden alles: bij dag en nacht, bij mooi weer en bij storm. Uit die beeldenstroom van de camera’s maakte ik dan een selectie en ik knipte er zo de beste, meest sprekende en indrukwekkende foto’s uit”, vertelt Pedro. “Ik ben al jarenlang gepassioneerd door fotografie, door mooie beelden en wil zo mijn ervaringen en leefwereld op mijn eigen manier overbrengen. Voor veel mensen is het leven van een zeevissers immers onbekend.”

Helse stormen

De foto’s van Pedro Rappé zijn vaak genomen tijdens een helse stormbui of wilde windopflakkering en wijken zo sterk af van de klassieke fotografie. Samen met Sea Life Souvenirs, die zorgt voor de productie en commercialisering, bracht Pedro twee soorten kalenders uit. Namelijk één die zich focust op ‘vogels op zee’, met een grote rol voor de zeemeeuwen uiteraard, en een tweede over het zeeleven in het algemeen, met veel aandacht voor helse weersomstandigheden en het leven aan boord. Sea Life Souvenirs produceert deze kalenders op 250 gram hoogwaardig papier.

Pedro Rappé bekijkt het zeeleven sinds vorig jaar vanuit een ander perspectief of vanuit een andere thuisbasis: het Nederlandse dorp Urk in de provincie Flevoland. “Naast het maken van beelden begon ik ook gegevens te verzamelen over de visvangst, het brandstofverbruik en de trekkracht van het vaartuig. Zo werd ik in Nederland opgemerkt door Meindert-Jan De Boer, de eigenaar van De Boer Marine BV: een bedrijf in navigatie en communicatieapparatuur voor de scheepvaart. Hij vroeg me of ik niet vanuit Urk verder zou werken; een gemeente met een grote vissersvloot en een belangrijke visverwerkende industrie. Ik ben ingegaan op de vraag en voel me er intussen heel goed thuis.”

De kalenders van Pedro Rappé zijn te bestellen via info@sealifesouvenirs.be website: https://www.sealifesouvenirs.be/