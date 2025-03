Heistse schrijnwerker Davy Couwyzer trok opnieuw naar Oekraïne: “Situatie blijft echt tragisch”

Schrijnwerker Davy Couwyzer is net terug van zijn al vijfde humanitaire reis naar het zwaar door oorlog getroffen Oekraïne. Opnieuw heeft hij er de lokale bevolking flink geholpen. “We brachten twee ambulances en een jeep, geschonken door graaf Renaud de Kerckhove, van hieruit naar het front”, zegt Davy. “En ik hielp er zelf enkele containerwoningen optrekken en leverde onder meer bedtextiel.”

Heistenaar Davy Couwyzer, in het dagelijkse leven actief als schrijnwerker en schilder, keerde afgelopen zaterdag terug van wat al zijn vijfde reis naar Oekraïne was. Doorgaans gaat ook zijn vrouw Lynn Utterwulge, die onlangs nog verkozen werd tot Krak van Knokke-Heist – mee om hulp te verschaffen aan de lokale bevolking, maar deze keer trok Davy alleen naar het nog steeds zwaar onder de oorlog kreunende land.

“Normaal is het voor een langere periode, maar nu was het een weekje. Ik had de vraag gekregen om twee ambulances en een jeep naar Oekraïne te brengen. Met de bedoeling die dan aan het front te gebruiken. Die voertuigen werden gefinancierd door Renaud de Kerckove van Beervelde; een graaf die zich ook sterk begaan toont met het lot van de Oekraïense bevolking en die ik zo heb leren kennen”, vertelt Davy.

Voertuigen

“Mijn kompanen en ik vertrokken van hieruit met de voertuigen en staken dan in Polen de grens met Oekraïne over. Graaf Renaud de Kerkchove schonk in totaal overigens al een 50-tal jeeps en pick-ups aan het Oekraïense leger en de hulpdiensten daar. De ambulances schonken we aan een militair hospitaal voor het transport van gewonde militairen en de jeep hebben we in Gerson afgegeven, ten behoeve van de strijdkrachten”, gaat Davy verder.

In Kiev nam Davy dan afscheid van de mensen met wie hij de voertuigen naar het land bracht om er zich te ontfermen over de eigen projecten waarvoor hij zich al lang inzet. “Ik heb er meegeholpen met het opzetten en inrichten van enkele containerwoningen. Verder heb ik er speelgoed voor weeskinderen en beddengoed voor de behoeftige ouderen bezorgd”, zegt Davy.

Lakens

“De situatie is er op veel plaatsen echt wel tragisch, want ik ontmoette er een oudere vrouw die haar kleren kapot sneed om er een sloop voor een hoofdkussen van te maken. Je moet weten dat veel mensen daar maar een pensioentje van 60 euro per maand hebben en door de oorlog wordt het helemaal dramatisch. Ik ben er ook 50 sets lakens gaan halen om te doneren. Hiervoor werk ik samen met Maksim Dyomkin die heel goed de noden kent en de inzameling van hulpgoederen mee coördineert. Veel goederen kopen we ter plaatse aan, via de giften voor onze hulporganisatie, omdat ze in Oekraïne vaak goedkoper zijn dan in België. Maar als het andersom is, kopen we ze natuurlijk in België.”

Terug in eigen land is Davy volop bezig met het inzamelen van tablets en laptops, onder meer voor in het onderwijs in Oekraïne. Daarvoor doet hij vaak oproepen via Facebook en kennelijk met succes. “We hebben er toch al een groot aantal kunnen leveren. Ik kan zelf wel wat aan computers werken en reviseer die toestellen zelf; dat gaat vlugger en is goedkoper dan dat je het laat doen”, klinkt het.

Trump

Davy volgt uiteraard ook het nieuws over de nieuwe Amerikaanse president die beloofde om via onderhandeling met zijn Russische ambtsgenoot Poetin tot vrede in het land te komen. Maar daarover is hij sceptisch. “Aanvankelijk geloofden veel Oekraïners dat er met Trump effectief iets ten goede zou veranderen. Maar dat geloof heeft toch een fikse knauw gekregen. De mensen hebben daar ook allemaal die taferelen in het Witte Huis gezien, waarbij hun president werd afgesnauwd door Trump”, weet Davy.

“En bijna niemand gelooft ook echt dat Poetin te vertrouwen is om een staakt-het-vuren of een vredesbestand te respecteren. Ze zouden niets liever willen dan dat de wapens zwijgen, maar weinigen geloven dat de Russen daar snel toe zullen geneigd zijn. Overigens is de steun voor president Zelensky, voor zover ik het heb begrepen, momenteel sterker dan ooit. Zeker sinds zijn fameuze gesprek met Trump in het Oval Office.”