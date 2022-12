Hein Huyghe wil mensen verbinden met poëzie en dichters van wacht: “Inzetten op warm samenleven”

Stadsgenoot Hein Huyghe wil tijdens deze eindejaarsperiode de Vlaamse mailboxen vullen met eindejaarswensen. Zo neemt hij je met zijn vzw verb(l)ind mee in tien wensen van tien mensen. Ook de Dichters van Wacht zijn terug. Vanaf 30 december kan je hen elke vrijdagavond bellen voor een babbel en een gedicht.

“Met verb(l)ind kan ik volop inzetten op warm samenleven”, legt Hein Huyghe uit. “Mensen vragen zich soms af wat ze kunnen betekenen, maar zonder het altijd te beseffen, betekenen ze vaak veel voor elkaar in kleine dingen. Dat veel kleine dingen samen tot iets groots kunnen leiden, heb ik met verb(l)ind mogen ervaren. Intussen heb ik met honderden mensen samengewerkt en konden we samen voor tienduizenden mensen iets betekenen.”

“We hoeven het niet altijd ver te zoeken. Op de laatste avond van 2020 bijvoorbeeld, toen we omwille van corona beter niet samen vierden, nodigden we mensen uit om om klokslag 20.20 uur even naar buiten te komen, het glas te heffen en niet elkaar, maar het nieuwe jaar te omarmen bij het luiden van de klokken van beiaarden, torens, kerken en kathedralen in heel Vlaanderen. Zo deelden we toch een moment samen.”

Welzijn van de mens

Hein is de kleinzoon van wijlen bier- en kolenhandelaar Raphael Sanders die zijn leven lang aan huis leverde in heel Roeselare. Hein liep zijn middelbaar aan de VMS, studeerde psychologie aan de KU Leuven en University of Rochester, New York, vond de liefde in Brussel en begon een gezin in Kessel-Lo.

“Onderzoek is een rode draad doorheen mijn professionele leven, maar eerder dan te focussen op hoe het fout kan lopen en wat daar vervolgens aan gedaan kan worden, ben ik altijd meer geïnteresseerd geweest in hoe je kan bijdragen tot het welzijn van mensen. Een gelukkig leven vergt immers meer dan louter vrij zijn van ziekte en ongemak.”

Verb(l)ind

“Uit onderzoek bleek dat bijna de helft van de bevolking zich vaak tot altijd eenzaam voelt. Dat is niet hetzelfde als alleen zijn. Daar kan je zelfs eens deugd van hebben. Het gaat hier echt over problematische situaties waarbij mensen echt nood hebben aan verbondenheid en die niet vinden.”

“Ik schrok van die cijfers, want het gaat hier wel degelijk over een nood, zoals iedereen nood heeft aan eten, slapen of een warm huis. Eens een maaltijd overslaan kan geen kwaad, maar wie niet eet, gaat uiteindelijk dood. Ook wie zich gedurende een langere periode niet goed verbonden voelt met andere mensen takelt beetje bij beetje af. En dat geldt niet alleen voor oud, maar ook voor jong.

“Alleen zijn kan eens deugd doen, eenzaamheid is een probleem”

“Met vzw verb(l)ind probeer ik niet zozeer de vinger op de wonde te leggen, door aandacht te vestigen op de alomtegenwoordigheid van eenzaamheid bij zoveel mensen. Wat ik met uiteenlopende initiatieven probeer, is verbondenheid aan te wakkeren. Door mensen die met kerst alleen thuis zitten mee te laten aanschuiven aan iemand anders’ feesttafel of door Beste Mensen, een initiatief dat vandaag start. Tien dagen lang delen tien mensen hun beste wensen, want ze zijn deugddoend om te krijgen en om te geven. En hoewel de woorden soms vanzelf stromen, lukt het verwoorden niet altijd even goed.”

“Daarom kan het fijn zijn om eens over de schouder van mensen als Wouter Deprez, Stefaan Degand of Sylvie Marie mee te kijken, naar hoe zij het beste wensen. Daarnaast zochten ook evenveel fotografen een passend beeld bij die beste wensen. Mooi dat eveneens grote namen als Carl De Keyzer, Bieke Depoorter en Michiel Hendryckx meewerken.”

Dichters van Wacht

“Maar ook het succesvolle Dichters van Wacht is terug. Ontstaan tijdens die eerste lockdown kon je de voorbije twee jaar nu en dan bellen voor een babbel en een gedicht. Ik koos voor poëzie omdat dichters erin slagen met weinig woorden veel te doen. De nood en de deugd bleken groot. Ruim honderd dichters hadden zo al duizenden mensen aan de lijn.

“En er zullen er nog velen volgen, want het initiatief zal voortaan elke vrijdag tussen 20 en 22 uur plaatsvinden. Als je het gratis nummer 0800-11233 belt, wordt je wegwijs gemaakt door Wouter Deprez. Druk je één, dan krijg je een dichter aan de lijn. Wie, dat weet je op voorhand niet. Dat kan bijvoorbeeld Delphine Lecompte zijn of Mustafa Kör of Bart Stouten of een van de vele andere dichters die deelnemen. Ook de dichters weten uiteraard niet wie ze aan de lijn zullen krijgen.”

“Velen vertelden me dat ze het heerlijk en spannend vonden om op een avond met zoveel verschillende mensen te bellen. Alleen al het feit dat je gewoon een babbel hebt, een-op-een, met een onbekende vonden ze fantastisch. De openheid waarmee dergelijke gesprekken gevoerd konden worden, zorgde voor een gevoel van verbondenheid. En voor alle duidelijkheid, iedereen mag bellen.”

“Het is geen hulplijn alleen bedoeld voor wie nood heeft aan verbondenheid. We zijn er voor iedereen. Ook – en dat is nieuw – voor wie op zoek is naar woorden voor een wenskaart, bijvoorbeeld, of iets anders. Bel de Dichters van Wacht en ze helpen je op weg”, besluit Hein Huyghe.

(Bart Crabbe/foto MPM)