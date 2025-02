Hein en Chris stappen 100 dagen naar Santiago de Compostela: “We weten niet waar we slapen”

Op paaszondag 20 april vertrekken Hein Denturck uit Ingelmunster en zijn ‘soulmate’ Chris Mahieu uit Roeselare vanuit de Rodenbachstad te voet naar Santiago de Compostela, zo’n 2.000 kilometer verder. Iedere dag zullen ze gemiddeld 25 kilometer wandelen. Ze hopen tegen 26 juli hun einddoel te hebben bereikt.

Hein (62) is de papa van een zoon en een dochter, opa van één kleinkind en in februari een tweede. Chris (61) is de mama van twee dochters en één zoon. In februari 2015 verloor Chris haar man Jan Vandenberghe. Op 1 mei 2017 overleed Anne Vroman, de vrouw van Hein. Sinds juni 2018 zijn Chris en Hein soulmates. “We zijn allebei getrouwd en we blijven getrouwd met onze partner, want die blijven we graag zien, ook al zijn ze er niet meer. We wonen soms in Ingelmunster, soms in Roeselare. We hebben dus elk een buitenverblijf. We zijn iedere dag bij elkaar. Of we een koppel zijn? We houden het liever bij soulmates”, glimlacht Chris. Ze besloten wel samen deze pelgrimstocht te doen.

“Wandelen met vier”

“Vanaf 2004 wandelden mijn vrouw Anne en ik samen met een bevriend koppel al naar Santiago de Compostela. Ieder jaar deden we een etappe. Bij de laatste etappe was Anne helaas al overleden, dus die deed ik alleen met het bevriende koppel. Ieder jaar vertrokken we vanuit de plaats waar we het jaar voordien waren gestopt. Dat was meer een luxetocht met bagagetransport. Toen dacht ik eraan om het ooit helemaal alleen te doen, waarbij ik ook zelf de bagage zou dragen”, zegt Hein. “We vertrekken vanuit Roeselare, omdat de officiële route daar passeert. We voorzien 100 wandeldagen. Ik zou graag op de katholieke feestdag 26 juli aankomen, want dan zwiert men in de kathedraal met de botafumero rond, een groot wierookvat.”

“De eerste nacht slapen we bij mijn zus in Wervik, maar daarna ligt er niets meer vast”, pikt Chris in. “Mentaal heb ik geen angst, maar het is erg fysiek. Je voeten moeten 2.000 kilometer kunnen wandelen. We wandelen nu al veel, zonder rugzak, maar vanaf 20 april hebben we ook elk een rugzak mee. We beperken wel serieus wat we allemaal meenemen. We werken ook met de website Polarsteps, een digitaal dagboek waarop ons nieuws samen met foto’s worden bewaard. Sponsors kunnen ons eveneens op die manier volgen”, vult Hein aan.

“Mentaal heb ik geen angst, maar het is erg fysiek”

“We wandelen eigenlijk met vier. Onze partners hebben we mee in een sint-jakobsschelp, die ik zelf ontwierp. Omdat ik drie maanden niet zal kunnen tekenen voor mijn goede doel Portret For Life, waarmee ik het Kinderkankerfonds en de Muco-vereniging steun, dachten we aan sponsoring van één cent per kilometer, of een totaal van 20 euro. Maar vijf euro is uiteraard ook al voldoende.” Chris wandelt voor de ziekte van Crohn, die ze van dichtbij meemaakte in haar gezin.

De Brigandstrotters

“Vroeger stapten we langs de Camino Frances, de oudste gekende route vanuit Le Puy en Velay. Chris en ik gaan nu wandelen via Tour, Bordeaux, de Pyreneeën en langs de kust naar Compostela. De Camino del Norte is mooier qua natuur, maar ook zwaarder. Het is niet vlak en dus lastig. De weg ernaartoe is wellicht mooier dan het eindpunt, alhoewel voor die kathedraal staan toch een speciaal moment moet zijn”, vertelt Hein. Beiden zijn lid van wandelclub De Brigandstrotters. In september 2024 wandelden ze de Elfbergentocht in Westouter. “Nu wandelen we 20 à 30 kilometer per dag, maar vanaf 20 april zal het gemiddeld 25 kilometer per dag worden. Nu gaan we aan een tempo van 6 km/uur, maar met een rugzak mee zal dat wel minder zijn.”

“Wat ik zal missen? De Wilfrieds, want ik kan drie maanden niet optreden. Ook mijn tweede kleinkind dat in februari wordt geboren zal ik enkele maanden niet zien opgroeien”, zegt Hein. Chris vult aan: “Mijn zoon studeert af in Spanje. Ik zal wellicht de proclamatie niet kunnen bijwonen, of ik moet er met mijn rugzak naartoe stappen…”

Hein steunen kan via Portret For Life op BE44 0836 8593 0045. Chris sponsor je via rekeningnummer BE49 4614 1610 6171 of via UZ Gent met een schenking voor de actie ‘Camino for Crohn’.