Heilig Hartschool in Izegem vergeet eeuwelinge Agnes niet

In woon-zorgcentrum ’t Pandje bracht schepen Ann Van Essche een officieel bezoek aan Agnes Vandoorne. Maandag 4 juli werd ze dag op dag 100 jaar geleden geboren. Juf Agnes heeft jarenlang lesgegeven in het zesde leerjaar van de Heilig Hartschool. Vanuit de school kwamen geschenkjes door de leerlingen.

Agnes Vandoorne is de dochter van Eugène en Rachel Gryspeert. Haar vader was drukker, de zaak was in de Kruisstraat gevestigd en was gespecialiseerd in klein drukwerk. Tijdens de hoogdagen van de schoennijverheid werden er ook goudopdrukken op inlegzolen gerealiseerd. Vijf jaar na de geboorte van Agnes werd het gezin uitgebreid met broer René.

Paterkensschool

De bewaarschool doorliep Agnes in Ave Maria, een familielid was daar zuster. Het lager onderwijs en de handelsopleiding volgde ze in dezelfde school, tot haar 14 jaar. Haar hogere studies volgde Agnes in Tielt, op internaat. Ze studeerde in 1941 af als gediplomeerd onderwijzeres. Te midden van het oorlogsgeweld kon ze dicht bij huis aan de slag, in de meisjesschool H. Hart, in de volksmond de Paterkensschool. Eerst stond ze in het vierde leerjaar, wat later in de vijfde klas maar het grootste deel van haar onderwijscarrière gaf ze les in het zesde leerjaar.

Banden met Tielt

Die periode in haar leven bracht haar veel vreugde. Ze had een nauwe band met haar leerlingen en de ouders. Nog altijd begroeten leerlingen van toen haar met veel sympathie. Ook de banden met Tielt onderhield ze. Ze was er immers aangesteld als klasverantwoordelijke en stond in voor het bijhouden van allerlei gegevens en het organiseren van reünies.

Agnes is nooit getrouwd. Op beroepsvlak speelde die keuze in haar voordeel: het was nog de tijd van wanneer dames trouwden, ze hun werkplek moesten verlaten. Ook tijdens de oorlogsperiode ging het lesgeven gewoon verder, volgens Agnes bracht het wel nieuwe uitdagingen met zich mee. Van in de gang schuilen bij alarm tot problemen bij leerlingen zoals honger, vaders die gemobiliseerd werden, enzovoort.

Veel gereisd

In 1960 verhuisde de ouderlijke drukkerij naar de Burgemeester Vandenbogaerdelaan dicht bij het college. Tien jaar later stierf moeder Rachel en daarop besloot Agnes te verhuizen naar een flat in de Gentsestraat. Ze bleef er wonen tot ze haar intrek nam in wzc ’t Pandje. In 1977 kon ze met pensioen. De zee aan vrije tijd die vrijkwam, besteedde ze onder meer aan reizen met een trouwe vriendin. De vele reisverhalen en foto’s kregen een plaats in talloze fotoalbums.

Ook bij Markant werd ze actief, zowel in het lokale als het gewestelijke bestuur. Een delegatie van Markant zakte maandagnamiddag trouwens nog af om de eeuwelinge te feliciteren. Ze maakte ook deel uit van een leesgroep en was lid van de meeste culturele verenigingen in de stad. Muziek was een andere hobby van haar, componisten en uitvoerders volgde ze in het Brugs Concertgebouw.

Goede genen

De eeuwelinge beschikt nog altijd over een goede gezondheid, wat haar volop laat genieten van het lange leven. Het 100 jaar worden dankt ze aan de goede genen in de familie. “Mijn groottante Francisca Cloet was de eerste in de stad die 100 jaar werd”, verklaart ze. “Er werd toen zelfs een stoet voor gemaakt.”

Een stoet was nu niet meer aan de orde voor Agnes, wel de officiële felicitaties van de stad. En enkele geschenkjes van de kinderen van de Heilig Hartschool. (MI)