Heilig Hart Rusthuis in Ploegsteert organiseert kermis om jong en oud te verbroederen

Jong en oud verbroederen, terwijl we het risico op eenzaamheid wegwerken. Dat was de opzet van het unieke project dat het Heilig Hart Rusthuis van Ploegsteert op poten had gezet. Afgelopen weekend werd het einde van het project gevierd tijdens een heuse kermis.

De generatiekloof: geen week gaat voorbij zonder dat het onderwerp wel ergens aan bod komt. Jong en oud die een andere visie op het leven hebben en die elkaar vaak ook gewoon voorbij lopen. Het Heilig Hart Rusthuis van Ploegsteert probeerde dit jaar dan ook die kloof, en alle daarbij horende clichés, weg te werken. “In juli 2022 werd besloten om één dag per week het rusthuis in te schakelen als kinderopvang”, lacht Carol Poupaert. Als één van de animatrices van het rusthuis zag ze ook hoe het idee erg snel op heel wat bijval kon rekenen.

Tweede jeugd

“Eén dag per maand konden kinderen van 4 tot 12 jaar hier na school terecht in de tijdelijke opvang ‘Benjamins’. Ze konden er knutselen, spelen of zelfs hun huiswerk maken terwijl onze inwoners hen hierbij hielpen. Jong en oud vonden op die manier de weg naar elkaar, waarbij onze bewoners meteen ook hun tweede jeugd vonden. Sommige mensen hebben vaak te maken met een gevoel van eenzaamheid, een gevoel dat we toch minstens één keer per maand weg konden werken.”

Het project kwam voor dit schooljaar tot een einde, waarop werd besloten een kermis te organiseren. “Zowel onze bewoners als de kinderen moesten zelf de handen uit de mouwen steken”, vult Carol aan. “Iedereen is er druk mee in de weer geweest, want er was natuurlijk heel wat te doen. Ballonnen opblazen om er zo kunstwerken mee te bouwen, standjes bouwen, lekkernijen voorbereiden of de fotocabine klaarmaken? Het is maar een greep uit alles wat gedaan moest worden. De kermis was uiteindelijk een groot succes, met een leuke tombola en zelfs muzikale omkadering met een gitaar als kers op de taart.”