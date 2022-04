Heilig Hart en Stad Ieper pakken samen de voedselverspilling aan

Het Heilig Hart en Stad Ieper startten een pilootproject om de voedselverspilling tegen te gaan. Door een eind te maken aan vermijdbare voedselverspilling worden de broeikasgassen teruggeschroefd. Voor het Heilig Hart levert het Foodwin project ook een financiële winst op. Er moet nu 31 ton minder afval worden opgehaald.

“Met het project in het Heilig Hart hebben we een mooi resultaat bekomen om de voedselverspilling drastisch te verminderen”, verduidelijkt Valentijn Descheghel, schepen van Milieu. “We zouden dit graag doortrekken naar andere grootkeukens van rusthuizen en ziekenhuizen maar ook naar de burgers. Thuis kan er nog veel voedselverspilling vermeden worden. Door deze actie helpt de stad de CO2-uitstoot te verminderen.”

“Vooral in grootkeukens gaat er nog heel veel voedsel verloren. In het Heilig Hart was dit tot 200 kg per dag of meer dan 73 ton per jaar. In het kader van het project ‘Gemeente van de toekomst’ dienden Stad Ieper in samenwerking met het Heilig Hart hiervoor een projectdossier in voor provinciale ondersteuning lokale klimaatprojecten reductie van voedselverlies in kantines, scholen en zorginstellingen.”

Strijd gaat verder

“Binnen het Heilig Hart Ieper gaat de strijd tegen voedselverspilling verder”, vertelt Hilde Cailliau, financieel directeur heilig Hart. “De resultaten van de impactmeting tonen aan dat we het afgelopen jaar al mooie inspanningen hebben gedaan. Dat motiveert ons om nog beter te doen. Eerder organiseerden we al een workshop met een aantal zorg- en keukenmedewerkers die heel wat nuttige ideeën opleverde. Met die inspiratie gaan we veder aan de slag om onze voedselverspilling terug te dringen.”

Door deze campagne wordt er maar liefst 2.635 euro per jaar bespaard op het afval

“Het project dat ingediend werd door de stad en het Heilig Hart Ieper werd in mei 2021 goedgekeurd door de provincie West-Vlaanderen. De provincie ondersteunt het project ‘Reductie van voedselverlies’ door 50 project van de projectkosten te financieren, met een maximum van 3.500 euro. Voor het Heilig Hart levert dit ook een financiële winst op. De kost van één ton afval afkomstig van voedselverlies bedraagt 85 euro. Door deze campagne wordt er maar liefst 2.635 euro per jaar bespaard op het afval.”

Veranderingsproject

“De stijgende voedselprijzen zijn erg voelbaar bij grootkeukens. Dit heeft een grote impact op het aankoopbeleid. Voedselverspilling reduceren en op die manier kosten besparen is dus een slimme zet”, aldus Johanna Meuwissen van Foodwin dat het innovatieproject rond voedselverlies en het veranderingsproject in de grootkeuken van het Heilig Hart Ieper begeleidt.

“In het Foodwin-project staat het keukenpersoneel centraal, samen ook met het zorgpersoneel en het omkaderend personeel. Uit analyse bleek soep een groot aandeel te zijn in de voedselverspilling. Ook minder gekende gerechten veroorzaken extra afval. Een eerste actie om dit te verhelpen is de porties aanpassen. De impactmeting leverde verrassende resultaten op. Door het toepassen van de strategie is er een duidelijke reductie van het afval te merken. Voor het project had men 14 containers afval per week. Nu slechts een 10-tal of een besparing van 86 kg per dag of 31 ton per jaar. Dit is een halvering.”

Voedselreductie uitbreiden

“De ambitie van de stad Ieper is om deze lijn van voedselreductie door te trekken naar andere grootkeukens met de link naar burgers”, zegt schepen Valentijn Despeghel tot besluit. “Wat in een grootkeuken kan bespaard worden, kan als voorbeeld dienen om thuis voedselverspilling tegen te gaan. De ervaringen van het Heilig Hart Ieper worden met andere grootkeukens uit de streek, zoals scholen, rusthuizen en ziekenhuis, gedeeld. Naast het financiële voordeel, creëren we minder afval en helpen we mee de CO2-uitstoot met 99 ton te verminderen.”