Heilig Bloedprocessie kon op heel wat belangstelling rekenen

Zondag trok traditioneel de Heilig Bloedprocessie door de straten van Voormezele. Na drie jaar gebeurde dit opnieuw onder een grote belangstelling. Voormezele, de kleine deelgemeente van Ieper, mag zich sinds 1152 verheugen over het bezit van een relikwie van het Heilig Bloed.

Jaarlijks gaat op Drievuldigheidszondag de Heilig Bloedprocessie uit. Elk jaar zijn er ruim 500 deelnemers die de geschiedenis uitbeelden van Voormezele en van haar relikwie, net als een aantal taferelen uit het Oud en Nieuw Testament. Voor een kleine parochie is het een hele prestatie om zoveel deelnemers bij elkaar te krijgen. De toeschouwers weten dit enorm te appreciëren. Na twee jaar uitstel door corona was de Heilig Bloedprocessie dit jaar een voltreffer met heel wat bezoekers.

“Toen vorig jaar, omwille van de pandemie, de processie voor de tweede keer op rij niet mocht uitgaan, verscheen aan vele vensters de affiche: ‘We zien uit naar onze processie van 2022’”, vertelt comitévoorzitter en ere-gouverneur Paul Breyne. “De wil van de Voormezelenaren om de editie te bestendigen, is groot. Pas begin februari kregen we groen licht om de editie 2022 mogelijk te maken. Het organisatiecomité, versterkt door enkele nieuwe en waardevolle krachten, bleef niet bij de pakken zitten. Moeiteloos werden de meer dan 500 enthousiaste deelnemers bereid gevonden de processie gestalte te geven. En vanaf nu staan tijdens de processieweek alle activiteiten in het teken van drie kernwoorden: ‘erfgoed – religie – familie’.”

“Voor Voormezele is de processie een uiting van collectieve trots. Het dorp toont dat het groot kan zijn in kleine dingen en is daar fier op. De oorsprong en inhoudelijke inspiratiebron van de processie is hoofdzakelijk van religieuze aard en we blijven hieraan trouw. 850 jaar geleden kreeg de abt van de abdij van Voormezele de relikwie van de toenmalige Paus, en sindsdien wordt het Heilig Bloed hier vereerd. In 1952 werd onder impuls van pastoor Callens een luisterrijke processie gecreëerd, die vanaf dan elk jaar, behalve in de coronajaren, is uitgegaan. De inhoud van de processie is ook historisch met onder meer taferelen uit het Oude en Nieuwe Testament, het lijdensverhaal van Christus, enzovoort.”

Solidariteit Oekraïne

“Jaren geleden was het een gewoonte dat de Voormezelenaren, op de dag van de processie, hun familie uitnodigden om na een vriendenmaal samen naar de processie te gaan kijken. Vanuit onder meer Ieper kwam er op de processiedag tegen de middag een mensenstroom van alle leeftijden op gang. Families-bedevaarders kwamen een feest van samenhorigheid en vriendschap vieren. Het is die traditie die we opnieuw willen stimuleren. De uitwerking van deze drie kernwoorden en pijlers zal in de komende jaren verder uitgewerkt en voortgezet worden. Door het evoceren van het vredesthema geven we uiting van onze solidariteit met de getroffen families uit Oekraïne.”

Warre Logier (13), Nourya Verslype (15 maanden), Giovannie Logier (39), Eline Desot (37), Thibo Logier (12), Inaya Versslype (4) en Kimberly Logier (37) is een familiegroep uit Langemark-Poelkapelle die voor het eerst naar de Heilig Bloedprocessie in Voormezele komt. “Onze dochter Lotte danst voor het eerst mee in de groep ‘Hoop doet leven’, een groep die in deze tijden van oorlog de vredesboodschap uitdraagt”, vertelt Eline. “We hebben respect voor de inspanningen die de inwoners van Voormezele leveren.” Giovanni beseft ook dat een dorp als Voormezele niet dat kan brengen wat in Brugge gebeurt. “Het is wel geestig als er wat in de streek gebeurt. En achteraf zullen we wel een pintje drinken, en wellicht wel meer dan één. De vrouw rijdt met de auto, dus het kan geen kwaad”, weet Giovanni.

De familie uit Langfemark-Poelkapelle. © EG

Younes Debeuf (32) is samen met dochtertje Lieze (4,5) en vrienden Stefanie Bauden (26) en Jorne Lievyns (24), een groep rasechte Voormezelenaars. “Voor Lieze is het vooral uitkijken naar pappie Ignace die een van de Jezusfiguren vertolkt. Om zelf mee te doen is ze nog wat te jong, maar voor volgend jaar kijkt ze er wel al naar uit om mee te dansen met de groep ‘Jezus Christ Superstar’”, vertelt Younes. Stefanie en Jorne wonen al drie jaar in een nieuwbouw in het dorp. Voor hen is het wel de eerste keer dat ze de processie zien. “Door die corona was er gedurende twee jaar geen processie. We weten echt niet wat we mogen verwachten”, zegt Stefanie. “Ik kijk ernaar uit en straks moet ik nog gaan werken in het rusthuis Sint-Medard in Wijtschate. Eerst wil ik toch die processie meepikken.” (EG)