Heilig Bloedprocessie in Brugge wordt inclusief zodat ook mensen met een beperking kunnen genieten

Tegen 2025 wil de Heilig Bloedprocesie in Brugge inclusief zijn. De komende editie, op 26 mei, worden al de eerste stappen gezet met een erfgoedapp en twee inclusieve zones langs het parcours. Mensen met een beperking die niet ter plaatse geraken kunnen de processie live meemaken via Focus-WTV, dat de processie integraal zal filmen.

Op Hemelvaartdag, donderdag 26 mei, trekt de Heilig Bloedprocessie naar aloude traditie door de straten van de historische Brugse binnenstad. Na drie jaar onderbreking, want tijdens de pandemie vond de ommegang in 2020 en 2021 niet plaats. De vzw Heilig Bloedprocessie is trouwens nog op zoek naar zoek naar figuranten voor Brugges Mooiste Dag.

Totaalconcept

Dit jaar trekt de processie, met de financiële steun van de Nationale Loterij, radicaal de kaart van inclusie. “Een totaalconcept dat mensen met een auditieve, visuele, fysieke of financiële beperking toelaat op een comfortabele manier te processie bij te wonen”, zegt algemeen coördinator Matthieu Clarysse.

Jolien Smis, projectverantwoordlijke inclusie en choreografie, stelde een denktank samen: “Ons designteam bestaat uit ervaringsdeskundigen uit de doven- en blindengemeenschap, mensen met een motorische beperking, experten op vlak van toegankelijkheid. Zij kregen de opdraxcht om een visie en concept uit te denken dat moet leiden tot een integrale en optimaal toegankelijke processie.”

Participatie

Teamlid Lieve Dossche stelt: “Personen met een participatiemoeilijkheid willen geen keuze maken met wie en met hoeveel personen ze naar de processie komen. Ze willen zelf kunnen kiezen op welke plek in de stad ze wensen te genieten van het evenement. Dat is de absolute basisuitdaging, het vertrekpunt van onze brainstorming. Dat betekent onder meer toegankelijke knooppunten, comfortabele belevenisplaatsen en toegankelijk sanitair.”

Het verheugt Patick Bonte dat de dovengemenschap in haar eigen moedertaal, de Vlaamse gebarentaal, zal aangesproken worden: “Via het designteam hebben we elkaars behoeften en wensen leren kennen. Het verbinden van verschillende perspectieven zorgt voor een inclusievere en dus rijkere wereld.”

Proefjaar

Volledig inclusief zal de Heilig Bloedprocessie dit jaar op 26 mei nog niet zijn voor de toeschouwers. “Het wordt stapsgewijs aangepakt”, zegt burgemeester Dirk De fauw. 2022 wordt een proefjaar waarin een aantal zaken worden uitgetest en geëvalueerd. Voor het eerst zal de procesie met de erfgoedapp werken.

“Al wie het wenst, kan de processie via die app gratis meevolgen. Er is audiodescriptie voorzien, maar ook filmpjes in Vlaamse gebarentaal die ondertiteld zijn. Telkens als een tafereel passeert wordt de app via een beacon en bluetooth geactiveerd. Op die manier krijg je op verschillende momenten vanzelf extra informatie terwijl de figuranten passeren”, aldus Jolien Smis.

Twee inclusieve zones

Er zijn langs het parcours dit jaar twee inclusieve zones voorzien voor personen met een handicap en hun begeleiders. “Die zones bevinden zich op de Markt en in de Hauwerstraat, ze hebben een toegankelijk toilet, zitplaatsen op reservatie en assistentie. Wie assistentie wenst, wordt na reservatie (voor 16 mei) gecontacteerd en opgehaald door een vrijwilliger”, vervolgt Jolien Smis.

Tegen 2025 moet het volledig parcours van de procesie inclusief zijn. Cultuurschepen Nico Blontrock wil deze know-how ook gebruiken om onder meer Musea Brugge inclusief te maken: “Hopelijk krijgt deze Belgische primeur navolging voor andere evenementen in ons land en in het buitenland. Sowieso nemen we dee evaluatie van het designteam mee in de renovatie van ons museum in het oude Sint-Janshospitaal.”