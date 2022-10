Heidi is nieuwe vrouwelijke Looi-deken van Oostrozebeke

Heidi Vanbruwaene, echtgenote van Geert Joncheere uit de Ooigemstraat, is de nieuwe Looi-deken bij de Oostrozebeekse Landelijke Gilde. Heidi, die eigenlijk afkomstig is uit Schuiverskapelle, is ook moeder van twee dochters, Elise en Marie. Momenteel is zij meewerkende echtgenote op de hoeve Joncheere. We gingen haar even opzoeken. “Momenteel ben ik meewerkende echtgenote op de hoeve van mijn man, maar naar opleiding toe ben ik kinderverpleegkundige. Dit beroep heb ik 17 jaar uitgeoefend in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. Sinds 2009 ben ik thuis en werk ik mee op de hoeve, waar altijd werk in overvloed is. Tegenwoordig is er echter ook meer tijd voor wat ontspanning. Ik kook heel graag en heb graag veel volk aan tafel. Mijn grootste hobby is feestjes geven, maar er wordt ook heel wat gebakken. Bij mooi weer grijp ik al snel eens naar de fiets en geniet ik volop van een fietstochtje. Ik lees veel en handwerk, zoals breien, is ook aan mij besteed. Zeg maar dat ik nu vooral probeer te genieten van de kleine alledaagse dingen van het leven. Op reis wordt er voorlopig niet gegaan. Ik hoop dat dit er nog bijkomt eenmaal we op pensioen zijn.”

Hart voor landbouw

Of zij zich kan verzoenen met de aanstelling als vrouwelijke Looi-deken? “Ik ben al vele jaren lid van de Landelijke Gilde en vroeg of laat moest het er wel eens van komen. Eerlijk gezegd had ik dat liever nog een jaartje uitgesteld, want we hebben een druk jaar achter de rug. Het bestuur had daar geen oren naar en ze hebben mij toch verkozen. Uiteindelijk heb ik me daarmee verzoend. We gaan er dan ook een heerlijk feest van maken en met volle teugen genieten van het gezelschap. Trouwens, alle aanwezigen op het feest komen uit de landbouw- en groentesector en zijn voor mij geen onbekenden meer. Het zijn allemaal mensen met een hart voor de landbouw, en dat heb ik ook.” (CLY)