Heidi Deboeuf en Philip Rogge zetten zich in voor kinderen in Zuid-Afrika

Twaalf jaar geleden adopteerden Heidi Deboeuf en Philip Rogge een kindje uit Zuid-Afrika via Norsa Community Care. Dit programma werd in de sloppenwijken van Zuid-Afrika opgezet om kinderen een warme thuis te bieden. Via die organisatie kwam het Anzegems koppel in contact met andere Belgische koppels met een Zuid-Afrikaans adoptiekindje. Samen hebben ze beslist om een pleeghuis op te richten.

Vzw ‘Samen voor Zuid-Afrika’, zo heet het project van Heidi Deboeuf, Philip Rogge en een aantal andere koppels verspreid over de vijf Vlaamse provincies. Hiermee proberen ze Zuid-Afrikaanse kindjes alle kansen te geven. Daarvoor bouwden ze onder andere een pleeghuisje. In dit warme huis kunnen ze opvang bieden aan acht kinderen die door omstandigheden nood hebben aan een thuis. Eigenlijk hebben Heidi en Philip op die manier een ‘extra gezinnetje’ maar dan op 12.000 kilometer van hier. Een alleenstaande Zuid-Afrikaanse moeder zorgt voor de kindjes. De Belgische gezinnen krijgen vaak verslagen of foto’s vanuit hun pleeghuisje in Zuid-Afrika.

Dit project is een van de ‘vierdepijler-projecten’ van Anzegem. Als lid van Wereldraad Anzegem ontvangen Heidi en Philip dus ook subsidies voor hun project. Op die manier kan het koppel zorgen voor een nog betere ondersteuning van hun vzw ‘SAmen voor Zuid-Afrika’. Ook liep en fietste Philip in 2018 twee dagen aan een stuk om geld in te zamelen onder de noemer ‘Soep voor Zuid-Afrika’. Met deze actie zamelde hij 5.000 euro in.

Het koppel tracht dus al enkele jaren om een beter leven te creëren voor kindjes die in heel lastige omstandigheden moeten opgroeien. (TV)