Heestertse Aline D’haene mag 101 kaarsjes uitblazen

Aline D’haene uit Heestert mocht vorige zondag haar 101ste verjaardag vieren.

Ze werd op 20 november 1921 geboren te Otegem. Ze was de oudste van een gezin van acht, ze had drie broers en vier zussen. Op 27 november 1942 huwde ze met Jerome Formet. Het echtpaar kreeg twee kinderen, Christiane en Jan. Aline hielp lange tijd bij de kleuters in het gemeenteschooltje te Heestert en zorgde voor de bediening in verschillende feestzalen. Zo was ze jarenlang een helpende hand in de feestzaal waar je nu Ten Errewaerde vindt. Voetbal is een rode draad door het leven van Aline. Met twee broers die voetbalden en zoon Jan die keeper was, heeft ze menig voetbaltenue gewassen. Nog steeds is ze geïnteresseerd in voetbal. Ze was en is nog altijd een vurig supporter van Club Brugge. Aline is nog kerngezond. Ze ruilde wel het afgelopen jaar haar huisje in Heestert in voor een kamer in wzc Marialove. (GJZ/foto GJZ)