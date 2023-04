(H)eerlijk Brugge duurtvoor het eerst twee dagen

In het weekend van 6 en 7 mei heeft de zesde editie van (H)eerlijk Brugge plaats, het festival dat draait rond duurzame voeding.

Deze editie wordt een extra large versie, die zich voor het eerst uitspreidt over het hele weekend. Het Koningin Astridpark is opnieuw het epicentrum van dit gesmaakte evenement met workshops, lezingen, heel wat standhouders en een lunch of diner in open lucht. Het centrale thema dit jaar is (on)kruiden.

Op zaterdag 6 mei trapt het festival af met een live kookbattle voor jeugdbewegingen, waarbij fans hun favoriete team naar de overwinning kunnen supporteren. ‘s Avonds proef je dan hoe Brugge smaakt en kun je aanschuiven voor een driegangendiner gebracht door Grand Café De Republiek en sociaal restaurant Het Paradijs. Dag één rondt af met een reeks verhalen van mensen die gepassioneerd rond kruiden bezig zijn, zoals een imker, een wildplukker en een theespecialist.

“Op zondag 7 mei behoudt het festival grotendeels het beproefde recept waarvoor vorig jaar zo’n 5.000 mensen afzakten naar het park”, zegt schepen voor Klimaat en Milieubeleid Minou Esquenet (CD&V). “Zo geniet je ‘s morgens van een brunch samengesteld door Lekker Van Hier en proef je de hele dag door van duurzaam lekkers geserveerd door het Brugs Food Lab. Nieuw is dat je de hele dag kunt aansluiten bij workshops of experts aan het werk kunt zien tijdens demonstraties. Trek bijvoorbeeld op wildekruidensafari in de binnenstad, leer hoe je huis- en-tuinkruiden langer kunt bewaren of hoe je (on)kruiden verwerkt in zeep, voeding of middeltjes met geneeskundige werking.” (PDV)

www.brugsfoodlab.be/heerlijkbrugge