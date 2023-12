Heemkundigen stellen 19de jaarboek voor

Begin december is al 19 jaar het moment voor de Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp om zijn jaarboek voor te stellen. Voor het eerst gebeurde dat niet door historicus en erevoorzitter van de Heemkundige Kring, Lucien Van Acker.

Lucien Van Acker is er ondertussen 95 en na al die jaren is het welletjes geweest om op de voorstelling de inleiding te verzorgen. Lucien, die het jaarboek voor zijn introductie altijd samenvatte op een bierkaartje, werd vervangen door een powerpointpresentatie. “Ook heemkundigen gaan met hun tijd mee”, klonk het.

Secretaris Luc Vanneste merkte op dat het halen van deze 19de editie een aangename verrassing is.

“Bij de opstart hadden we nooit gedacht zo ver te komen. Met dank aan de vele medewerkers door de jaren heen.” Een aantal leden van de Heemkundige Kring dook opnieuw in het verleden van de gemeente en pende een bijzonder interessant boek samen.

Boeiende bijdragen

Oud-Ardooienaar André D’Halluin liet zijn oog vallen op de kerk van de Tassche vanaf de bouw door ‘pasterke Carron’ tot de ontwijding en de brand die het bouwwerk vernielde. Nu rest er alleen nog de klokkentoren en staat er een cultureel centrum.

Ook Lucien Van Acker kan het schrijven niet laten. Met de 15de-eeuwse rol van de Ardooise renten voor de Kortrijkse Groeninge abdij nam hij wel een grote duik in het verleden.

Voor dit stuk werkte hij samen met zoon Jan. Lucien haalt voorts herinneringen op van Maurits Vanden Bussche aan het verloop van een romance op het einde van de Eerste Wereldoorlog. Het slotartikel, ook al van Lucien, handelt over de terugkeer naar de gemeente Ardooie na de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft het ook nog over de eigen Heemkundige Kring.

Een doorlichting van het kerkkoor Pia Voce is het werk van voorzitter Krist Soenens. Met Jan David blijven we in de kerk van Koolskamp. Als gewezen misdienaar had Jan onnoemlijk veel respect voor de kosters van de parochie. “Met de welwillende en deskundige medewerking van de familie Damman, jarenlang een kostersfamilie, kon ik het verhaal van de Koolskampse kosters in kaart brengen”, zegt Jan David.

Gabriel Houthoofd is een vaste medewerker aan het jaarboek. Deze keer levert hij twee bijdragen over domeinen die voor hem weinig geheimen hebben. Als kenner van de windmolens verklapt hij de betekenis van de stand van de molenwieken. Hij schreef ook het zesde deel neer over de straatnamen en de namen van pleinen in de gemeente.

Christine Hollevoet is de enige vrouw in de Heemkundige Kring. Samen met Greta Geeraert heeft ze het over 100 jaar KAV.

“In het vorige jaarboek leverde ik al een eerste deel af. Nu is er een vervolg. En volgend jaar maken we dit drieluik rond. KAV, nu Femma, heeft immers door de jaren heen een belangrijke rol gespeeld in de gemeente.”

Ten slotte is er de bijdrage van Hendrik Viaene. Hij maakt ons nieuwsgierig naar een zeldzaemen jubilé in Coolskamp… (JM)

Het jaarboek is te koop in het gemeentehuis en kost 15 euro.