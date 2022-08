Heemkundige kring steigert nu er met kapel opnieuw erfgoed verdwijnt: “Met valse beloften om de tuin geleid”

In het kader van de uitbreiding van woonzorgcentrum Samen in de Krommewalstraat zal de neogotische kapel van het Sint-Andriesziekenhuis gesloopt worden. Ondanks eerder overleg met de bouwheer en de stad is de heemkundige kring de Roede van Tielt echter zeer misnoegd over wat met de erfgoedkundige elementen gaat gebeuren. “We zijn gepaaid met valse beloften”, klinkt het.

Op de site van het Sint-Andriesziekenhuis komt een uitbreiding van het wzc, waardoor de capaciteit van het wzc de hoogte in gaat. Daarnaast komt er ook een ondergrondse parking. Daarvoor moet de oude kapel op de site wel wijken. Tot afgrijzen van de leden van de heemkundige kring de Roede van Tielt. Zeker nu ze de bouwaanvraag onder ogen kregen.

“Aanvankelijk hebben we geen bezwaar ingediend tegen de aanvraag van de sloopvergunning omdat er ons tijdens uitgebreide gesprekken en vergaderingen met de stad en de bouwheer gegarandeerd werd dat de waardevolle elementen van de kapel gered zouden worden”, schetst Jan Vandermeulen. “Enkel zo konden we – weliswaar met veel pijn in het hart – akkoord gaan met de sloop. Alleen blijkt nu dat we toen met een kluitje in het riet gestuurd zijn.”

Erfgoedkundige elementen

Volgens Vandermeulen worden de waardevolle erfgoedkundige elementen immers niet voldoende geïntegreerd in de bouwplannen van de nieuwbouw. “Er zou enkel in de tuin een muurtje gemetseld worden met van de gevel gerecupereerde bakstenen. Dit is niet meer ernstig en we voelen ons als heemkundige kring dan ook danig bedrogen”, fulmineert Jan Vandermeulen.

“Aanvankelijk wilden we de kapel redden, waarna we ons noodgedwongen beperkten tot de bescherming van de gevel, tot we uiteindelijk gepaaid werden met de integratie van de waardevolle elementen. Nu blijkt evenwel dat we enkel een hoop bakstenen terugkrijgen. We zijn dan ook met valse beloften om de tuin geleid.”

Bezwaar

De Roede van Tielt diende bij het stadsbestuur daarom bezwaar in tegen de ingediende bouwvergunningsaanvraag. Ze vragen daarin met aandrang aan het stadsbestuur om te stipuleren welke elementen bewaard en gereconstrueerd moeten worden. Dat gaat onder meer over de neogotisch omlijste toegangsdeur, de gotische glasramen en de originele traptreden aan de toegangsdeur.

“Vooral de glasramen verdienen speciale aandacht”, aldus Jan Vandermeulen. “Ze zijn immers ontworpen door de Tieltse kunstenaar Gerard Deseyn en betaald en geschonken door dokter Henri Colle, die aan de basis ligt van de medische zorg in Tielt. Dit is blijkbaar hoe mecenassen hier behandeld worden”, is Jan Vandermeulen streng.

Glasramen

© Beeldbank De Roede van Tielt

Verder pleit de heemkring er ook voor dat alle aanwezige glasramen hergebruikt worden in het Tieltse stadspatrimonium. “De stad is op vandaag de enige instantie die nog iets tegen de bouwplannen kan inbrengen. Nu moeten ze dan ook durven zeggen dat dit helemaal niet volgens de afspraak is. Er was immers afgesproken dat de erfgoedelementen zoveel mogelijk gered zouden worden. Het is dan ook vooral een kwestie van niet willen, want ze zijn perfect te integreren in de bouwplannen. Die elementen zouden er trouwens voor zorgen dat de bouwplannen een eigen identiteit krijgen, want op vandaag zijn die vrij standaard.”

Dit is niet meer ernstig en we voelen ons als heemkundige kring dan ook danig bedrogen

Het is ook niet de eerste keer dat de heemkundige kring in de afgelopen maanden lijdzaam moet toezien hoe Tielts erfgoed verdwijnt. “We hebben de laatste acht maanden al heel veel erfgoed verloren. Denk maar aan de historische kasseistraat en de vernietiging van de collegebunker. Vorig jaar was er dan ook nog de sloop van het Passionistenklooster. Het maakt dat deze kapel het laatste neogotische erfgoedstuk is. Qua erfgoed rest ons straks eigenlijk enkel nog de Halletoren.”

Woonzorggroep GVO zegt verrast te zijn door de uitval van de heemkundige kring. “Tot dusver zijn we altijd op een constructieve manier in dialoog gegaan met de Roede van Tielt”, zegt gedelegeerd bestuurder van GVO Rita Barilla.

“Ik heb begrip voor hun bezorgdheden, maar het is nooit onze bedoeling geweest om zomaar erfgoed af te breken. Maar we moeten ons houden aan bepaalde criteria, normeringen en budgetten en vrij snel was dan ook duidelijk dat de afbraak noodzakelijk is. Enerzijds om voldoende woongelegenheid te creëren, anderzijds om ook een mooie omgeving te kunnen creëren. Daarom hebben we het geweer van schouder veranderd en zijn we beginnen kijken naar wat geschonken kan worden aan de verenigingen, de stad en de heemkring en naar wat verwerkt kan worden in de nieuwbouw. Die bakstenen waarvan sprake zullen inderdaad gerecupereerd worden. Met die stenen zal het grondplan van de kapel nagebouwd worden als een soort blijvende herinnering. Daarnaast is het zo dat we er bij de aannemers op aandringen om bij de afbraak de waardevolle stukken zo voorzichtig mogelijk te behandelen. Zo kunnen ze geschonken worden aan de vragende partijen. Ze gaan dus helemaal niet de container op.” (TM)