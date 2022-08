Heemkundige Kring onthutst door plotse vernieling unieke bunker: “Dit openstellen voor het publiek zou een spektakel geweest zijn”

Tijdens graafwerken op de collegesite in het centrum van de stad werd een Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog vernield. Volgens de Heemkundige Kring De Roede van Tielt was de bunker volledig intact, de leden betreuren dan ook dat het stuk erfgoed zomaar verdwijnt. “Het is bijzonder jammer dat hij nooit werd opengesteld voor het publiek.”

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Tielt een heel belangrijke uitvalsbasis van het Duitse leger. In de oude tuinen van het college zat ondergronds een bunker voor hogere officieren, die vanuit hun Tielts hoofdkwartier het front bestuurden. De bunker was toegankelijk via de kelder en had een bovengrondse uitgang via de oude collegetuin. Later werden de in- en uitgang, samen met de verluchtingsgaten, toegemetst met bakstenen.

Op de site vinden momenteel afbraakwerken en archeologisch onderzoek plaats. Vorige week woensdag ontdekte de Heemkundige Kring De Roede van Tielt dat de volledige top van de bunker blootgelegd en vernield was. “Dit is bijzonder jammer”, reageert Jan Vandermeulen onthutst. “De bunker was nog volledig intact en is een van de allerlaatste in Vlaanderen. En helaas ook de laatst resterende van de oorspronkelijk vijf in Tielt.”

De Heemkundige Kring begrijpt niet hoe dit kon gebeuren. “Het archeologisch onderzoek was nog niet afgerond en men had ons bovendien verzekerd niet te dicht bij het gebouw sleuven te trekken. Toen ik hier vorige week woensdag aankwam, ging ik samen met de archeologen naar de plek waar de bunker ondergronds zat. Maar toen we het hoekje om waren, waren we enorm verbaasd. Plots had men er gegraven en de bovenkant vernield. Ook de archeologen vielen uit de lucht, zij hadden er dertig minuten eerder nog geweest en toen stond er zelfs geen kraan. Dat is echt bizar en zelfs schandalig. Je zou bijna denken dat men de bunker bewust heeft vernield.”

Erfgoed verdwijnt

Sinds vorige woensdag werd de bunker nog verder afgebroken. Een kans om het pronkstuk te bewonderen, ziet de heemkundige kring door de vingers glippen. “Dit was het moment om de bunker open te stellen voor het publiek, dat zou een spektakel zijn geweest”, vertelt Vandermeulen. “We hebben dat eerder al gevraagd aan het stadsbestuur in het kader van de honderdjarige herdenking tussen 2014 en 2018, maar die boodschap bleef onbeantwoord. Helaas opnieuw een stuk Tielts erfgoed dat in alle stilte verdwijnt.”

Schepen en Projectcoördinator stadsvernieuwingsproject collegesite Vincent Byttebier (CD&V) vindt het ook eigenaardig dat men de bunker heeft beschadigd, maar benadrukt wel dat de bunker uiteindelijk zou verdwijnen voor de aanleg van een ondergrondse parking. “Het was absoluut niet de bedoeling om schade te veroorzaken tijdens het archeologisch onderzoek. Op dit moment weet ik niet wie daarvoor verantwoordelijk is, maar de afbraak van de bunker zou wel sowieso plaatsvinden, alleen heel wat later.” (LV)