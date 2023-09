Heemkundekring Ridefort viert 30 jaar

Zondag 10 september vierde de Heemkundekring Ridefort zijn 30ste verjaardag. “Heel wat getrouwen van het eerste uur zijn er nog steeds bij”, aldus Danny Sap.

De eerste oproep om een heemkring te starten dateert van 5 mei 1992. Toen verscheen een oproep in de krant voor kandidaten voor een Ruddervoordse Heemkundige Kring. Twaalf kandidaten beantwoordden deze oproep. Een jaar later werd de Heemkundige kring effectief opgestart. De leden van het eerste uur waren voorzitter Paul Vandewalle, ondervoorzitter Danny Heyneman, penningmeester Luc Goethals, Danny Sap was verantwoordelijk voor het secretariaat en huidig voorzitter, Christin Gernaey en Daniël Crul waren de eerste archiefmeesters, Albert Verhaeghe was afgevaardigde in de cultuurraad. De eerste medewerkers waren onder andere pater Alfred Vandewalle, Ria Thomaes, André Strubbe, pastoor Lambrecht, Dirk Verplancke, Juliaan Vanbelle, Daniël Janssens, Maria Coucke, Dirk Van Eenoo en Jan Priem. Erevoorzitter was erevrederechter Luc Vermeulen.

Deze starters lokten anderen mee en zo speurde docent en hoogleraar Jan Verdonck naar de herkomst van de naam Ruddervoorde en Anne-Marie Goethals belichtte boeiende en informatieve aspecten van het religieuze leven en de oorlogsjaren. “Ondertussen zijn we 30 jaar verder en als je de lijst van het huidige bestuur bekijkt, zal je merken dat er heel wat getrouwen van het eerste uur er nog altijd bij zijn”, horen we van Danny Sap.

Eigen biertje

De naam veranderde eind 2015 van Heemkundige Kring Ruddervoorde in de huidige benaming Heemkundekring Ridefort. Ondertussen heeft de Heemkundekring ruim 50 publicaties uitgegeven en zijn er een aantal in voorbereiding voor dit jaar. Maar voor de 30ste verjaardag werd geen historisch verantwoord naslagwerk uitgegeven, maar een eigen biertje: Gerard de Ridefort. Dit is een trippel gebrouwen door brouwerij De Leite uit Ruddervoorde. Het gaat hier om een zonnig blond streekbier van 8,2° met een speelse neus. Een fijne bitterheid met een lichtfijne citrustoets is vergezeld van een sober kruidige moutsmaak en een aangename bitterheid, die lang blijft hangen. (Geert Stubbe)