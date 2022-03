Heemkunde kring Oostkamp wandelt door Erkegem

Op zondagmorgen 6 maart organiseerde de Heemkundige Kring van Oostkamp opnieuw een begeleide wandeling. Onder leiding van gidsen Sebastiaan Vande Ginste en Herman Vandaele maakten de 40 deelnemers dit keer kennis met de bekende, maar ook de minder bekende plekjes van Erkegem.

De wandelingen van de Heemkundige Kring vinden steeds plaats op de eerste zondag van de maand met start telkens om 10.30 uur. In april wordt er gewandeld door Waardamme, in mei staat de begraafpark De Warande op het programma, de juniwandeling gaat door Nieuwenhove en in juli wordt de Kaleshoek uitgelicht.

Meer info over de activiteiten van HKO is te vinden op hun Facebookpagina (https://www.facebook.com/heemkringoostkamp/). Je kan natuurlijk ook lid worden van HKO voor 10 euro per jaar. Voor deze lidmaatschapsbijdrage krijg je niet alleen een driemaandelijkse nieuwsbrief met aankondiging van hun activiteiten toegestuurd, maar ook een boekenbon voor de aankoop van een HKO-publicatie ter waarde van 5 euro. (GST)